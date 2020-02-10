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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۷:۱۴

در بخش برادران انجام می‌شود؛

رقابت ۵۶۰۰ نفر در مسابقات قرآن دارالقرآن امام علی(ع)

رقابت ۵۶۰۰ نفر در مسابقات قرآن دارالقرآن امام علی(ع)

قم - مدیر دارالقرآن امام علی(ع) از رقابت ۵۶۰۰ نفر از برادران در سیزدهمین دوره مسابقات قرآن دارالقرآن امام علی(ع) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد انصاری ظهر دوشنبه در حاشیه سیزدهمین دوره مسابقات قرآن (بخش برادران) دارالقرآن امام علی (ع) یادواره شهید سپهبد قاسم سلیمانی، با اشاره به زمان برگزاری این مسابقات، اظهار داشت: سیزدهمین دوره مسابقات قرآن در بخش برادران از بیستم لغایت بیست و ششم بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

وی از ثبت‌نام ۵ هزار و ۶۰۰ نفر در این دوره از مسابقات خبر داد و گفت: این افراد در رشته‌های حفظ قرآن، قرائت تحقیق و ترتیل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

مدیر دارالقرآن امام علی (ع) ادامه داد: ۷۹۷ نفر در رشته حفظ کل، ۶۱۰ نفر در رشته حفظ ۲۰ جز، هزار و ۵۲۳ نفر در رشته حفظ ده جز، هزار و ۵۴۸ نفر در رشته قرائت ترتیل و هزار و ۷۳ نفر هم در رشته‌های قرائت تحقیق در این دوره از مسابقات حضور دارند.

وی با اشاره به شرکت‌کنندگان غیر ایرانی این دوره از مسابقات، اظهار داشت: ۷۵۳ نفر غیر ایرانی از کشورهای مختلف لبنان، فرانسه، انگلستان، نیجریه، هند، افغانستان، پاکستان و ساحل‌عاج در سیزدهمین دوره مسابقات قرآن (بخش برادران) شرکت کرده‌اند.

تولیت دارالقرآن امام علی (ع) در پایان خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این دوره از مسابقات ترویج فرهنگ قرآن و تشویق و استمرار این مسیر نورانی در بین اقشار مختلف جامعه است.

کد مطلب 4849850

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