مردم از سفرهای غیرضروری در محورهای اردبیل پرهیز کنند

فرهاد عبدالعلی پور در خصوص بارش شدید برف و کولاک در استان اردبیل به خبرنگار مهر گفت: با توجه به ادامه بارش و کاهش دید در جاده‌های مواصلاتی اردبیل، توصیه می‌شود تا اطلاع ثانوی از سفرهای غیرضروری خودداری شود.

وی با بیان اینکه تلاش اکیپ‌های راهداری و حمل نقل جاده‌ای برای بازگشایی جاده‌ها ادامه دارد، افزود: از مردم درخواست می‌کنیم تا در صورت داشتن سفر ضروری علاوه بر برخورداری از تجهیزات ایمنی، اطمینان از سیستم گرمایشی خودرو و تجهیز خودروی خود به امکانات لازم از جمله زنجیر چرخ، اقدامات احتیاطی را هم در حین رانندگی رعایت کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل همچنین با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارش برف در روستای نیارق نمین با ۴۳ سانتی متر و لنبر خلخال ۳۸ سانتی متر گزارش شده است، یادآور شد: لازم است تا مردم قبل از هر گونه سفر از وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مطلع شوند.

عبدالعلی پور بر لزوم پیشگیری از بروز حوادث در چنین مواقعی تأکید کرد و ادامه داد: عوامل مدیریت بحران، هلال احمر، اورژانس، راهداران، مدیریت بحران و … همگی در آماده باش کامل برای ارائه خدمات به مردم درصورت بروز هر گونه حادثه احتمالی هستند.