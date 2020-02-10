به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد کریمی نژاد عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارش شدید برف و کولاک در بیشتر مناطق استان گفت: شاهد لغزندگی بیشتر راه‌ها در استان هستیم.

وی با تاکید بر اینکه در پی بارش برف و لغزندگی راه‌های اصلی و فرعی استان طی روز گذشته و امروز ۶۰۰ تصادف ثبت شد افزود: حوادث فوتی نداشتیم و بیشتر این تصادفات جزئی است.

سرپرست پلیس راهور آذربایجان شرقی ابراز داشت: در بیشتر مسیرها نیز تردد در محورها با زنجیر چرخ امکان پذیر است و باید از سفرهای غیرضروری در استان خودداری کرد.