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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۹:۳۳

سرپرست پلیس راهور آذربایجان شرقی خبر داد:

لغزندگی تمام راه‌های اصلی و فرعی آذربایجان شرقی/ ۶۰۰تصادف ثبت شد

لغزندگی تمام راه‌های اصلی و فرعی آذربایجان شرقی/ ۶۰۰تصادف ثبت شد

تبریز- سرپرست پلیس راهور آذربایجان شرقی از لغزندگی تمام راه‌های اصلی و فرعی آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد کریمی نژاد عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارش شدید برف و کولاک در بیشتر مناطق استان گفت: شاهد لغزندگی بیشتر راه‌ها در استان هستیم.

وی با تاکید بر اینکه در پی بارش برف و لغزندگی راه‌های اصلی و فرعی استان طی روز گذشته و امروز ۶۰۰ تصادف ثبت شد افزود: حوادث فوتی نداشتیم و بیشتر این تصادفات جزئی است.

سرپرست پلیس راهور آذربایجان شرقی ابراز داشت: در بیشتر مسیرها نیز تردد در محورها با زنجیر چرخ امکان پذیر است و باید از سفرهای غیرضروری در استان خودداری کرد.

کد مطلب 4850055

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