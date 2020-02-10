محور هراز جمعه یکطرفه می شود

سرهنگ سیاوش در گفتگو با خبرنگار مهر، از یکطرفه شدن محور هراز در روز جمعه خبر داد و اظهار داشت: تردد تمام وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ روز جمعه ۲۵ بهمن تا ساعت ۲ بامداد روز بعد (شنبه) از رودهن به سمت آمل ممنوع است.



محبی افزود: تردد وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ روز جمعه ۲۵ بهمن تا ۲ بامداد روز شنبه از آب اسک به رودهن (محدوده مشا) به صورت یکطرفه انجام خواهد شد.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران بیان داشت: هم اکنون شاهد بارش برف در محور هراز محدوده پیست آبعلی هستیم و از همه رانندگان می‌خواهیم ضمن رعایت موارد ایمنی جهت تردد در محورهای برفی از تجهیزات کامل زمستانه بهره مند باشند.

