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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۲۱:۱۴

رییس پلیس راه شرق استان تهران:

محور هراز جمعه یکطرفه می شود

محور هراز جمعه یکطرفه می شود

دماوند- رییس پلیس راه شرق استان تهران از یکطرفه شدن محور هراز برای روز جمعه ۲۵ بهمن خبر داد.

سرهنگ سیاوش در گفتگو با خبرنگار مهر، از یکطرفه شدن محور هراز در روز جمعه خبر داد و اظهار داشت: تردد تمام وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ روز جمعه ۲۵ بهمن تا ساعت ۲ بامداد روز بعد (شنبه) از رودهن به سمت آمل ممنوع است.

محبی افزود: تردد وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ روز جمعه ۲۵ بهمن تا ۲ بامداد روز شنبه از آب اسک به رودهن (محدوده مشا) به صورت یکطرفه انجام خواهد شد.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران بیان داشت: هم اکنون شاهد بارش برف در محور هراز محدوده پیست آبعلی هستیم و از همه رانندگان می‌خواهیم ضمن رعایت موارد ایمنی جهت تردد در محورهای برفی از تجهیزات کامل زمستانه بهره مند باشند.
 

کد مطلب 4850115

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