به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی کریمی شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره دستاوردهای دانشجویان پیام نور کشور که به میزبانی سمنان برگزار شد ضمن اشاره به تفاهمنامه منعقده بین دانشگاه پیام نور و معاونت مناطق روستایی و محروم ریاست جمهوری، بیان کرد: طبق این تفاهم نامه دانشجویان پیام نور در تعدادی از استانها وام اشتغالزایی مناطق محروم دریافت میکنند.
وی افزود: طبق این تفاهم نامه دانشجویان دانشگاه پیام نور پس از گذراندن آموزشهای تخصصی و کسب مهارت لازم برای تولید و اشتغالزایی از طریق بانکهای عامل تسهیلات اشتغالزایی دریافت میکنند.
توسعه اشتغالزایی با انعقاد تفاهمنامهها
معاون پیام نور کشور هدف این طرح را اشتغال دانشجویان و توسعه مناطق محروم یاد کرد و گفت: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تا پایان سال ۹۸ طبق این تفاهم نامه از سوی معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری امکان پرداخت تسهیلات به دانشجویان پیام نور وجود دارد.
کریمی با بیان اینکه این طرح ایجاد بسترهای اشتغال و توسعه مهارت آموزی در روستاها و مناطق محروم را دنبال میکند، گفت: دانشجویان پیام نور از واحدهای دانشگاهی خود میتوانند اطلاعات تکمیلی این طرح را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه این تفاهم نامه تنها موافقتنامه امضا شده با نهادهای مختلفی مانند نهاد ریاست جمهوری از سوی پیامنور کشور نیست، ابراز کرد: تفاهمنامههای متعددی در زمینه توسعه اشتغال و تولید در سراسر کشور از سوی پیامنور منعقد شده است.
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