کولاک برف در جاده چالوس/ تردد جریان دارد

گودرز محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت کنونی محورهای ارتباطی استان البرز به دنبال بارش برف، اظهار کرد: از غروب امروز بارش برف به صورت متناوب در تمامی محورهای ارتباطی استان آغاز شده است.

وی در ادامه گفت: ۲۰۰ نفر از همکاران ما در ۱۲ راهدارخانه با ۱۰۰ دستگاه ماشین آلات راهداری در آماده باش کامل به سر می‌برند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز در ادامه با بیان اینکه از زمان شروع بارش برف چند نوبت نمک پاشی در محورهای مختلف استان انجام شده است، گفت: نیروهای راهداری نیز آماده ارائه خدمات لازم به خودروهایی هستند که در این محورها تردد می‌کنند.

وی افزود: در حال حاضر با وجود بارش برف خوشبختانه تردد در تمامی محورهای ارتباطی استان در جریان است و هیچ اختلالی در تردد نداریم، تلاش می‌کنیم تا با انجام عملیات راهداری بتوانیم همچنان محورها را برای تردد باز نگهداریم.

محمودی تأکید کرد: از مردم درخواست می‌شود امشب و فردا از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و در صورت تردد در محورهای برف‌گیر استان البرز حتماً از زنجیر چرخ استفاده کنند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز با اشاره به اینکه در حال حاضر در محورهای مختلف استان نیروهای راهداری حضور دارند و هیچ مشکلی وجود ندارد، افزود: با تمام توان و تلاش سعی داریم که ارائه این خدمات به صورت مستمر در تمامی محورهای البرز ادامه یابد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در حال حاضر در محورهای شهرستان طالقان در آزادراه تهران کرج قزوین و محور کرج چالوس شاهد بارش برف هستیم، عنوان کرد: البته در محور کرج - چالوس بارش گاهی به صورت مقطعی بوده و بعد از ساعتی مجدد آغاز شده است اما پیش بینی شده که بارش برف از اکنون تا فردا ظهر به صورت متناوب ادامه داشته باشد.

محمودی بیان کرد: در محور کرج - چالوس در حال حاضر سه پدیده را همزمان داریم که مشتمل بر کاهش شدید دما، وزش باد و بارش برف است، به همین جهت با کولاک در این محور روبرو هستیم در این راستا عملیات نمک پاشی در محور انجام شده است، از طرفی چون کاهش دما و وزش باد را داریم با نمک پاشی جلوی یخ زدگی سطح محور گرفته خواهد شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز در پایان تاکید کرد: خوشبختانه هیچ‌گونه انسدادی در محورهای ارتباطی استان نداشته‌ایم و تردد به صورت روان در تمامی محورها در جریان است.