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۲۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۱۶

استاندار البرز:

ملت ایران اسلامی بر آرمان‌های انقلاب تاکید دارند

ملت ایران اسلامی بر آرمان‌های انقلاب تاکید دارند

کرج - استاندار البرز گفت: ملت ایران اسلامی علیرغم سختی و اختلاف سلیقه‌ها بر آرمان‌های انقلاب تاکید دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهبازی صبح سه شنبه در حاشیه راهپیمایی یوم الله بیست و دوم بهمن ماه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ۲۲ بهمن ۵۷ حلقه وصل میان ملت ایران بود و اکنون مردم میهن اسلامی علیرغم سختی و اختلاف سلیقه‌ها بر آرمان‌های انقلاب در جهت تحکیم اصل مهم انقلاب اسلامی و منویات رهبری عزیز تا آخر ایستاده‌اند.

استاندار البرز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، بیان کرد: شهدا و ایثارگران برای تحقق استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در سال ۵۷، جان خود را تقدیم کردند.

شهبازی در ادامه افزود: روح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی که چهلمین روز شهادت وی با این روز بزرگ متقارن شده و شهادت او اتحاد و انسجام بیشتر امت اسلام شد، شاد و راهش نیز پر رهرو باشد.

کد مطلب 4850397

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