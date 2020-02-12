۳۰ مورد تخلف انتخاباتی به دادگستری استان مرکزی ارجاع شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری، حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: برخورد با جرایم انتخاباتی مستند در دستور کار قرار دارد و انتظار است نامزدهای انتخاباتی در امور مختلف از جمله تبلیغات، قانون را ملاک کار قرار دهند.

وی ادامه داد: قانون شفاف‌سازی مالی نامزدهای انتخاباتی و هزینه کرد آنها در انتخابات یک اقدام خوب است و این قانون ابلاغ شده است.

عبداللهی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی محل قانون‌گذاری است و انتظار است افرادی که برای رقابت در این آزمون وارد شده‌اند به قوانین احترام بگذارند و در چارچوب آن حرکت کنند.

وی گفت: تخریب رقبا گناه و حرکتی ناپسند است و دادگستری استان مرکزی با افرادی که در عرصه انتخابات به تخریب نظام، مقامات بلند پایه و انقلاب بپردازند به شدت برخورد می‌کند.

رئیس دادگستری استان مرکزی افزود: نماینده مجلس شورای اسلامی از قدرت زیادی برخوردار است و باید نامزدهای انتخاباتی مجلس برنامه‌های خود را به مردم معرفی کنند و از تخریب دیگران بپرهیزند.

حجت‌الاسلام عبداللهی تصریح کرد: نامزدهای انتخاباتی در ایام قانونی تبلیغات، مجاز به چاپ پوستر به ابعاد ۵۰ در ۷۰ هستند و تنها در مقابل ستاد انتخاباتی خود می‌توانند بنرهای بزرگ نصب کنند.

وی اظهار داشت: حضور پررنگ در انتخابات نقش مؤثری در افزایش اقتدار جمهوری اسلامی ایران دارد و بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب، هر فردی که ایران و انقلاب را دوست دارد باید در این آزمون دشمن شکن شرکت کند.