راه اندازی مرکز جامع سلول بنیادی در یزد و خوزستان

دکتر امیرعلی حمیدیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول بنیادی معاونت علمی در راستای تبدیل دانشگاه‌های کشور به دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم به فکر ایجاد زیست بوم‌های فناورانه در داخل دانشگاههاست تا دانشگاه‌ها به سمت تولید محصول بروند.

وی با اشاره به برنامه ریزی های ستاد گفت: راه اندازی مراکز جامع سلول بنیادی و پزشکی بازساختی با دیدگاه ایجاد زیست بوم نوآوری و فناوری در استان‌های مختلف از برنامه‌های ما در ستاد توسعه فناوری سلول بنیادی به شمار می‌رود.

وی افزود: مراکز جامع سلول بنیادی و پزشکی بازساختی نه دانشکده و نه مرکز تحقیقات هستند بلکه هسته‌های فناور، شرکتهای دانش بنیان و استارت آپهایی هستند که می‌توانند در راستای تولید محصول بر پایه دانش از تمام امکانات دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز تحقیقاتی استفاده کنند.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های سلول بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: این هسته‌های فناور می‌توانند محصولات اولیه و پروتوتایپ اولیه را تولید کنند.

وی ادامه داد: در کنار این هسته‌های فناور، شرکتهای نوپا و استارت آپها، سرمایه گذاران، شتابدهنده ها و گروههای خطر پذیر در مراکز جامع سلول بنیادی مستقر می‌شوند تا از این شرکتها حمایت کنند.

حمیدیه تاکید کرد: تاکنون ۳ مرکز جامع سلول بنیادی در تبریز، شیراز، کرمان، تهران راه اندازی شده و پژوهشگاه رویان هم مرکز جامع سلول بنیادی را امسال افتتاح کرد.

وی افزود: در سال آینده یزد و خوزستان هم از جمله استان‌هایی هستند که قرار است در آنها مراکز جامع سلول بنیادی و پزشکی بازساختی راه اندازی شود.

به گفته دبیر ستاد توسعه فناوری‌های سلول بنیادی، مرکز جامع سلول بنیادی و پزشکی بازساختی در یزد، سال ۹۹ به بهره برداری می‌رسد.

