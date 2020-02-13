عضو مجمع فدراسیون فوتبال خواستار لغو انتخابات شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که ۲۵ اسفند ماه انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار می‌شود و کاندیداها در چند بخش مختلف از جمله ریاست و کارشناس هیأت رئیسه ثبت نام کرده اند، سعید آذری یکی از اعضای مجمع فدراسیون و مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان تاکید کرد اساسنامه فعلی فدراسیون باید اصلاح شود.

آذری در پیامی که امروز منتشر کرده است آورده: «با این اساسنامه باز هم نخبه کشی و باز هم عدم شایسته سالاری. اساسنامه ایرادات آئین نامه‌ای وحشتناکی دارد. قول شرف می‌دهم هیچ یک از کاندیداها در هر یک از مسئولیت‌ها حتی یک بار هم اساسنامه چالشی فدراسیون فوتبال را از رو هم نخواهنده اند چه برسد به بررسی عمیق.»

در بخش دیگری از این پیام آمده است: «کارنامه پنج سال اخیر تمام کاندیداها را با کمال احترام بررسی کنیم و متوجه شویم با برگزاری این انتخابات چه بر سر فوتبال خواهد آمد. انتخابات را ملغی کنید به سود فوتبال است.

اساسنامه حتی از اساسنامه یک شرکت تولیدی با چند نفر کارمند ضعیف‌تر است. وامصیبتا با این اساسنامه و انتخاباتی که بر اساس آن شکل خواهد گرفت. چرا حاضر نیستیم پیشرفت کنیم و عرصه را به تحصیل کرده‌ها و متخصصان فوتبال واگذار کنیم. فوتبال و مدیریت مدرن آن در دنیا سال هاست با روش‌های منسوخ شده ما فاصله گرفته. اینجا مدیریت فوتبال با این اوضاعش آدم را یاد مدرسه پیرمردها می‌اندازد.»