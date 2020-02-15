به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المانیتور، «عکیفا الدار» نویسنده صهیونیست با انتشار مطلبی به قدرت فلسطینیان در تغییر سرنوشت «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، وی در مطلب خود اذعان کرده است: حتی شلیک یک بالون آتش‌زا از سوی غزه هم می‌تواند سرنوشت نخست وزیر اسرائیل را مشخص کند.

این نویسنده صهیونیست اعلام کرد: در آستانه برگزاری انتخابات کنیست، شلیک هر بالون آتش زا و یا انجام هرگونه عملیات مسلحانه از سوی فلسطینیان می تواند در تعیین سرنوشت نتانیاهو مؤثر باشد.

الدار در ادامه تأکید کرد: حماس به خوبی قواعد بازی را دریافته است و به خوبی می داند که به صدا درآمدن آژیر خطر در شهری مانند اسدود موجب خواهد شد تا نفس در سینه هزاران اسرائیلی حبس شود.