برگزاری مانور پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال در مدارس منتخب

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشنامه ابلاغی معاونت تربیت‌بدنی آمده است؛ پیرو بخشنامه شماره ۲۴۳۸۲۱ مورخ ۵ اسفندماه سال ۹۷ در خصوص ارتقاء دانش ایمنی دانش آموزان و اقدامات مربوط به پیشگیری از بروز حوادث چهارشنبه آخر سال، ضمن تأکید و برنامه‌ریزی جهت کاربست مطالب مندرج در «راهنمای پیشگیری و کاهش پیامدهای حوادث چهارشنبه آخر سال، مقتضی است جهت برگزاری مانور پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال با مشارکت حداکثری دستگاه‌های درون و برون‌سازمانی در نیمه دوم اسفندماه دریکی از مدارس استان با لحاظ نکات ذیل تمهیدات لازم را اتخاذ فرمایید:

۱- برگزاری جلسه هماهنگی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله استانداری، آتش‌نشانی، هلال‌احمر، اورژانس، نیروی انتظامی جهت برنامه‌ریزی، اجرای مانور و انتخاب مدرسه مناسب و ایمن؛

۲- برگزاری جلسات آموزشی ویژه دانش آموزان و کارکنان مدرسه با موضوع آمادگی در برابر وقوع احتمالی آتش‌سوزی (شامل موضوعات: کنترل اضطراب و حفظ آرامش، تخلیه ایمن، پناه گیری ایمن، اطفای حریق، برنامه امداد، نقشه فرار از آتش مدرسه، تفکیک وظایف کارگروه سلامت و ایمنی ویژه کارکنان و سفیران سلامت دانش‌آموزی و …) و پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال (شامل موضوعات: شناسایی خطرات و آسیب‌های محتمل، آشنایی به آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی و…)

۳- برگزاری نمایشگاه آثار دانش‌آموزی پیشگیری از حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال؛

۴- برگزاری مانور، شامل فرآیندهای:

الف) قبل از وقوع حادثه: تهیه برنامه مقابله با حریق مدرسه با همکاری متخصصین آتش‌نشانی

ب) حین حادثه: شناسایی منبع آتش‌سوزی فرضی، اعلام هشدار حریق، خروج ایمن، پناه گیری ایمن، اسکان و سرشماری، حضور گروه آتش‌نشانی و تمرین اطفای حریق

ج) پس از حادثه: شناسایی مصدومان فرضی توسط تیم هلال‌احمر و انتقال به بیمارستان؛ در خصوص برگزاری مانور لازم است اقدامات لازم طبق شرایط موجود آن استان صورت پذیرد و همچنین تمرین اطفاء حریق در حیاط مدرسه اجرا شود.

۵- از صداوسیما و رسانه‌های خبری جهت پوشش برنامه دعوت به عمل آید. مراقبت و مسئولیت حفظ جان و سلامت دانش آموزان و کارکنان در کل فرایند اجرای برنامه اولویت اصلی بوده و طبق مقررات مربوطه به عهده آن اداره کل است.