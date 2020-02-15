  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۵:۴۷

جهت پیشگیری و کاهش پیامدهای حوادث چهارشنبه آخر سال ابلاغ شد؛

برگزاری مانور پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال در مدارس منتخب

برگزاری مانور پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال در مدارس منتخب

معاونت تربیت‌بدنی و سلامت جهت پیشگیری و کاهش پیامدهای حوادث چهارشنبه آخر سال بخشنامه برگزاری مانور پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشنامه ابلاغی معاونت تربیت‌بدنی آمده است؛ پیرو بخشنامه شماره ۲۴۳۸۲۱ مورخ ۵ اسفندماه سال ۹۷ در خصوص ارتقاء دانش ایمنی دانش آموزان و اقدامات مربوط به پیشگیری از بروز حوادث چهارشنبه آخر سال، ضمن تأکید و برنامه‌ریزی جهت کاربست مطالب مندرج در «راهنمای پیشگیری و کاهش پیامدهای حوادث چهارشنبه آخر سال، مقتضی است جهت برگزاری مانور پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال با مشارکت حداکثری دستگاه‌های درون و برون‌سازمانی در نیمه دوم اسفندماه دریکی از مدارس استان با لحاظ نکات ذیل تمهیدات لازم را اتخاذ فرمایید:

۱- برگزاری جلسه هماهنگی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله استانداری، آتش‌نشانی، هلال‌احمر، اورژانس، نیروی انتظامی جهت برنامه‌ریزی، اجرای مانور و انتخاب مدرسه مناسب و ایمن؛

۲- برگزاری جلسات آموزشی ویژه دانش آموزان و کارکنان مدرسه با موضوع آمادگی در برابر وقوع احتمالی آتش‌سوزی (شامل موضوعات: کنترل اضطراب و حفظ آرامش، تخلیه ایمن، پناه گیری ایمن، اطفای حریق، برنامه امداد، نقشه فرار از آتش مدرسه، تفکیک وظایف کارگروه سلامت و ایمنی ویژه کارکنان و سفیران سلامت دانش‌آموزی و …) و پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال (شامل موضوعات: شناسایی خطرات و آسیب‌های محتمل، آشنایی به آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی و…)

۳- برگزاری نمایشگاه آثار دانش‌آموزی پیشگیری از حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال؛

۴- برگزاری مانور، شامل فرآیندهای:

الف) قبل از وقوع حادثه: تهیه برنامه مقابله با حریق مدرسه با همکاری متخصصین آتش‌نشانی

ب) حین حادثه: شناسایی منبع آتش‌سوزی فرضی، اعلام هشدار حریق، خروج ایمن، پناه گیری ایمن، اسکان و سرشماری، حضور گروه آتش‌نشانی و تمرین اطفای حریق

ج) پس از حادثه: شناسایی مصدومان فرضی توسط تیم هلال‌احمر و انتقال به بیمارستان؛ در خصوص برگزاری مانور لازم است اقدامات لازم طبق شرایط موجود آن استان صورت پذیرد و همچنین تمرین اطفاء حریق در حیاط مدرسه اجرا شود.

۵- از صداوسیما و رسانه‌های خبری جهت پوشش برنامه دعوت به عمل آید. مراقبت و مسئولیت حفظ جان و سلامت دانش آموزان و کارکنان در کل فرایند اجرای برنامه اولویت اصلی بوده و طبق مقررات مربوطه به عهده آن اداره کل است.

کد مطلب 4853446

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها