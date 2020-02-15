به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای نمایش، ساعت اجرای نمایش «عجیب‌السلطنه» به کارگردانی بهنود محمدی‌پور و نویسندگی علی بهروزنسب که از ۱۶ بهمن در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفته است در هفته جاری تغییر کرد. همچنین همزمان با دور جدید اجرا از دومین پوستر این نمایش رونمایی شد.

نمایش کمدی «عجیب‌السلطنه» از روز یکشنبه ۲۷ بهمن ساعت ۲۰:۱۵ روی صحنه می‌رود.

فهیمه معین، مهیار احمدی، علی امیرخلیلی، پدرام محمدی، یاسمن حسینی، سوزان صفانیا، مجید اقبالی، امیر رئیسیان و نیلوفر مهاریان بازیگران این اثر نمایشی هستند.

سایر عوامل این نمایش عبارتند از نوازندگان: احسان سامانی‌منش و رامین عبدالهی، طراح نور: علی ساسانی‌نژاد، طراح صحنه: بهنود محمدی‌پور، طراح لباس: الهام میرباقری، طراح گریم: مرمر معتمدی‌دانا، علیرضا غدیری، مجری گریم: مصطفی کزازی، دستیار کارگردان: نسیم رفیعی، مدیر صحنه: سعید جعفری، دستیار صحنه: محمدعلی واشقانی فراهانی، جامه‌دار: سپیده‌ زرگر، دستیار لباس: فرزانه مرتضوی، طراح پوستر و بروشور: سهیل درویش‌پرور و یاسمن حسینی، ساخت تیزر: سهیل درویش‌پرور، مشاور رسانه‌ای: سبا حیدرخانی، عکاس: مریم یونسی‌راد.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این نمایش می‌توانند به سایت تیوال به نشانی tiwall.com/p/ajibosaltaneh یا تماشاخانه سنگلج به نشانی پایین‌تر از میدان حسن‌آباد، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت مراجعه کنند.