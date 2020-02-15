پیروزی در دربی و ادامه صدرنشینی مس رفسنجان/ سپاسی روی نوار ناکامی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و چهارم لیگ دسته اول فوتبال که روز گذشته با یک بازی آغاز شد، امروز با ۶ بازی پیگیری شد که طی آن مس رفسنجان با آرمان گهر، نود ارومیه با داماش، گل ریحان با ملوان، نیروی زمینی با آلومینیوم اراک، فجر سپاسی با رایکا و استقلال خوزستان با شهرداری تبریز دیدار کردند.

تیم صدرنشین مس رفسنجان امروز موفق شد در دربی استان کرمان آرمان گهر را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهد تا کماکان صدرنشین مسابقات باقی بماند.

نود ارومیه دیگر تیم مدعی لیگ دسته اول میهمانش داماش گیلان را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داد و با دو پله صعود به رده سوم جدول رسید.

گل ریحان در دیداری سخت و نفس گیر در خانه مقابل ملوان با نتیجه یک - یک متوقف شد تا روند امتیاز دادن این تیم کرجی ادامه داشته باشد.

نیروی زمینی هم در خانه مقابل آلومینیوم مدعی با یک گل شکست خورد تا شاگردان رسول خطیبی ۴۱ امتیازی شده و به رده پنجم جدول صعود کنند. این نتیجه باعث شد تا رقابت برای قرار گرفتن در رتبه دوم جدول بین مس کرمان و نود ارومیه با ۴۲، خوشه طلایی و آلومینیوم اراک با ۴۱ و گل ریحان با ۴۰ امتیاز امتیاز داغ شود.

فجر سپاسی که در نیم فصل دوم نتایج ضعیفی می‌گیرد، همچنان در مسیر ناکامی گام برداشته و امروز در خانه خود مقابل رایکا با نتیجه یک - یک متوقف شد تا با ۳۶ امتیاز در رده هفتم قرار بگیرد.

استقلال خوزستان هم در خانه ۴ بر یک مقابل شهرداری تبریز به پیروزی رسید تا ۲۹ امتیازی شده و جای سرخ پوشان در رده نهم جدول را بگیرد.

از هفته بیست و چهارم یک بازی باقی ماند که طی آن قشقایی فردا در تهران به دیدار بادران می رود.

نتایج بازیهای هفته بیست و چهارم لیگ دسته اول:

* مس رفسنجان ۳ - آرمان گهر سیرجان یک

* نود ارومیه ۲ - داماش گیلان صفر

* گل ریحان البرز یک - ملوان یک

* نیروی زمینی صفر - آلومینیوم اراک یک

* فجر سپاسی یک - رایکا بابل یک

* استقلال خوزستان ۴ - شهرداری تبریز یک

جدول رده بندی لیگ دسته اول در پایان بازیهای امروز:

۱- مس رفسنجان ۴۹ امتیاز

۲- مس کرمان ۴۲ امتیاز

۳- نود ارومیه ۴۲ امتیاز

۴- خوشه طلایی ساوه ۴۱ امتیاز

۵- آلومینیوم اراک ۴۱ امتیاز

۶- گل ریحان البرز ۴۰ امتیاز

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۱۴- ملوان انزلی ۲۳ امتیز

۱۵- نیروی زمینی ۲۳ امتیاز

۱۶- سپیدرود رشت ۲۳ امتیاز۱۷- رایکا بابل ۲۰ امتیاز

۱۸- شهرداری تبریز ۱۰ امتیاز