به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علی‌اشرف منصوری درباره آخرین وضعیت توسعه و ساخت شهرک‌های گلخانه‌ای اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار از شهرک‌های کشاورزی واگذار شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری با برداشتن برخی موانع، واگذاری این شهرک‌ها به ۹ هزار هکتار برسد.

وی با اشاره به اینکه بیشترین واگذاری شهرک‌های گلخانه‌ای مربوط به ۲ سال اخیر بوده است، ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح توسعه شهرک‌های کشاورزی تاکنون، ۶ هزار و ۸۰۰ هکتار از شهرک‌های کشاورزی به متقاضیان واگذار شده است.

منصوری، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۷۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای طرح توسعه شهرک‌های کشاورزی پرداخت شده است و با توجه به پروژه‌های بسیار خوبی که در مرحله انعقاد قرارداد قرار دارند، امیدواریم تسهیلات پرداختی به بیش از یک هزار میلیارد تومان برسد.