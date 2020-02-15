بازدهی بورس به ۱۵۷ درصد رسید/ معامله ۹۶۱ میلیارد سهم در بورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، شاخص کل بورس اوراق بهادار که نخستین روز کاری امسال را از عدد ۱۷۸ هزار و ۶۵۹ واحد آغاز کرده، هم اکنون به ۴۵۹ هزار و ۸۰ واحد رسیده است که حکایت از رشدی ۱۵۷ درصدی دارد.

طی ۲۱۴ روز معاملاتی سال ۹۸، تعداد ۹۶۱ میلیارد و ۲۱۰ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۳۹۶۰ هزار و ۲۸۸ میلیارد ریال در ۹۰ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۳۶۸ دفعه در بورس اوراق بهادار دادوستد شد.

در این مدت ۶۳۱ میلیارد و ۸۵۸ میلیون سهم به ارزش ۱۹۲۶ هزار و ۶۵۱ میلیارد ریال در ۴۳ میلیون و ۱۸ هزار و ۵۹۶ نوبت در بازار اول؛ ۳۰۲ میلیارد و ۹۲۹ میلیون سهم به ارزش ۱۶۸۱ هزار و ۸۶۷ میلیارد ریال در ۴۶ میلیون و ۲۲۱ هزار و ۷۹۰ نوبت در بازار دوم؛ ۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار برگه به ارزش ۷۷ هزار و ۳۲۱ میلیارد ریال در ۲۵ هزار و ۹۸۷ نوبت در بازار بدهی، ۲۱۷ میلیون و ۲۰ هزار قرارداد به ارزش ۱,۹۰۵ میلیارد ریال در ۱۱۵ هزار و ۶۳۹ نوبت در بازار مشتقه و ۲۶ میلیارد و ۱۲۶ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۲۷۲ هزار و ۵۴۳ میلیارد ریال در ۸۲۴ هزار و ۳۵۶ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

در این مدت، شاخص بازار اول ۱۴۷ درصد و شاخص بازار دوم ۱۷۴ درصد افزایش داشته است.

در بازار بدهی نیز، سرمایه گذاران طی هفته منتهی به ۲۳ بهمن ماه، ۰.۹ میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش ۹۳۱ میلیارد ریال را خریداری کردند. این در حالی است که از ابتدای سال تا کنون ۷۹.۸ میلیون برگه به ارزش ۷۷ هزار و ۳۲۱ میلیارد ریال خریداری شده است.

همچنین در بازار مشتقه طی هفته منتهی به ۲۳ بهمن ماه ۰.۲۴ میلیون قرارداد به ارزش ۷۵ میلیارد ریال خریداری شده است. از ابتدای سال، سرمایه گذاران تعداد ۲۱۷.۰۲ میلیون قرارداد به ارزش یک هزار و ۹۰۵ میلیارد ریال خریداری کرده اند.