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۲۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۴:۵۴

وزنه‌برداری جوانان آسیا -تاشکند؛

حسین پاکار به عنوان پنجمی بسنده کرد

حسین پاکار به عنوان پنجمی بسنده کرد

حسین پاکار وزنه بردار دسته ۶۷ کیلوگرم ایران در رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا در حرکت یکضرب موفق به کسب مدال نقره شد و با مجموع ۲۷۹ کیلوگرم در جایگاه پنجم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین روز از مسابقات قهرمانی وزنه برداری نوجوانان و جوانان سال۲۰۲۰ قاره آسیا به میزبانی تاشکند ازبکستان، حسین پاکار وزنه بردار دسته ۶۷ کیلوگرم جوانان کشورمان در نخستین میدان بین‌المللی‌ خود توانست در حرکت یکضرب مدال نقره بگیرد، ولی در نهایت با مجموع ۲۷۹ کیلوگرم پنجم شد.

پاکار در حرکت یکضرب، موفق ظاهر شد و به ترتیب وزنه‌های ۱۲۴، ۱۳۱ و ۱۳۵ کیلوگرم را مهار کرد و به مدال نقره دست یافت. وی در حرکت دوضرب فقط وزنه ۱۴۴ کیلوگرم را مهار کرد و وزنه ۱۵۲ کیلوگرم را در دومین و سومین انتخاب خود ناموفق بود و ششم شد. او در نهایت با مجموع ۲۷۹ کیلوگرم در رده پنجم دوضرب و مجموع قرار گرفت.

رده‌بندی مجموع نفرات برتر به شرح زیر است:

۱- سایخان تایسویف از قزاقستان: حرکت یکضرب۱۳۰ کیلوگرم (چهارم)، در حرکت دوضرب ۱۶۹ (طلا) و مجموع ۲۹۹ کیلوگرم
۲- محمد یاسین از اندونزی: حرکت یکضرب ۱۳۵ (طلا)، در حرکت دوضرب ۱۶۲(نقره) و مجموع ۲۹۸ کیلوگرم
۳- سوجین کیم از کره‌جنوبی: حرکت یکضرب ۱۳۱ (برنز)، در حرکت دوضرب ۱۵۰(چهارم) و مجموع ۲۸۱ کیلوگرم
۴- نواف المزیاری از عربستان: حرکت یکضرب ۱۲۳ (پنجم)، در حرکت دوضرب ۱۵۸(برنز) و مجموع ۲۸۱ کیلوگرم
۵- حسین پاکار از ایران: حرکت یکضرب۱۳۵ (نقره)، در حرکت دوضرب ۱۴۴ (ششم) و مجموع ۲۷۹ کیلوگرم

کد مطلب 4854302

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