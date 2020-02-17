طالقانی: مسابقات در شأن نام سردار سلیمانی برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه در خصوص برگزاری رقابت های کشتی جوانان قهرمانی کشور که قرار است اواسط اسفندماه سال جاری با نام بزرگداشت سردار رشید اسلام شهید سپهد حاج قاسم سلیمانی برگزار شود، با حضور محمدجواد فدایی استاندار کرمان، محمدصادق بصیری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان، محمدرضا طالقانی عضو هیأت رئیسه فدراسیون کشتی، عبدالمهدی نصیرزاده و محمدجواد یزدانی نیا رئیس و نایب رئیس سازمان لیگ کشتی، میثم پاریزی مدیرکل ورزش و جوانان و رضا اسماعیلی رئیس هیأت کشتی استان کرمان و جمعی از مسئولان استانی، انجام شد.

در ابتدای این جلسه مدیرکل ورزش و جوانان استان گزارشی را در مورد اقدامات انجام شده به جهت برگزاری مسابقات قهرمانی کشور جوانان ارائه داد.



محمدرضا طالقانی با تأکید بر اینکه مسابقات باید در شأن نام سردار سلیمانی در کرمان برگزار شود اظهار داشت: از استاندار کرمان می خواهم که نهایت تلاش خود را زمینه انجام و دستورات لازم را صادر کنند. کرمان و مردم آن همیشه میزبانان خوبی بوده اند و امیدوارم این دوره از مسابقات نیز همچون سنوات گذشته در خور نام استان کرمان برگزار شود.

فدایی استاندار کرمان نیز با اشاره به جایگاه ویژه کشتی گفت: معاون سیاسی و امنیتی استان بعنوان رئیس ستاد برگزاری این مسابقات منصوب می شود و تمام توان اجرایی خود را خواهیم گذاشت که مسابقات در شأن سردار سلیمانی برگزار شود.

وی ادامه داد: سردار سلیمانی نماد مقاومت، ایثار و بزرگی مردم ایران است و باید مکتب ایشان زنده نگه داشته شود و مردم کرمان علاقه ویژه ای به این شهید والامقام دارند.

استاندار کرمان در پایان خاطرنشان کرد: حتما تمام کمک را در زمینه برگزاری این مسابقات خواهیم کرد و امیدوارم با حمایت مالی شرکت های معدنی و صنعتی استان و سایر ظرفیت های استانی میزبان خوبی برای این رقابت ها که با نام شهید والامقام سردار حاج قاسم سلیمانی برگزار می شود، باشیم.