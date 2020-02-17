سناتور آمریکایی با وزیرخارجه ایران به صورت محرمانه دیدار کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدرالیست، یک منبع ناشناس مدعی دیدار وزیر خارجه ایران با یک سناتور آمریکایی در آلمان شده است.

در این ارتباط به نقل از یک هیأت فرانسوی در مونیخ ادعا شده است که کریس مورفی سناتور دموکرات ایالت کنتیکت آمریکا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیداری محرمانه را دنبال کرده است.

با این حال گفته شده که دفتر سناتور مورفی، عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از پاسخ به سوال درباره این خبر خودداری کرده است.

در این گزارش گفته شده که سناتور مورفی این اقدام را در راستای تضعیف دولت دونالد ترامپ انجام داده است.

این در حالی است که همزمان یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که وزارت خارجه هیچ اطلاعی درباره اینکه مورفی دیداری با مقامات ایرانی داشته است، ندارد.

مورفی از جمله منتقدان سرسخت ترامپ به شمار می‌رود و پیشتر نیز در فوریه ۲۰۱۷ «مایک فلین»، مشاور امنیت ملی سابق دولت ترامپ را متهم به تماس تلفنی با همتای روسی خود کرده بود.

کریس مورفی در عین حال پیشتر از تماس‌ها و مذاکرات جان کری؛ وزیرخارجه سابق آمریکا با همتای ایرانی خود نیز دفاع کرده بود.

اعلام این گزارش در شرایطی انجام شده که هم «کریس مورفی» سناتور موکرات آمریکایی و هم «محمدجوادظریف» در جریان نشستی در ارتباط با خاورمیانه سیاست‌های آمریکا را به شدت مورد انتقاد قرار داده بودند.