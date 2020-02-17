به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه برومند در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره بین المللی نمایش عروسکی یزد با بیان اینکه برای برگزاری این جشنواره همچون هر زایشی درد و رنج‌های بسیاری را باید تحمل کرد، اظهار داشت: این درد و رنج‌ها پس از تولد سبب رضایت می‌شود چراکه این فرزند در مقابل چشمانمان بالنده خواهد شد.

وی افزود: این جشنواره نیز با همه گرفتاری‌ها و مسائلی که بر سر راهش قرار داشت سرانجام متولد شد و به طور قطع با رشد هر چه بیشتر موجب رضایت می‌شود.

وی با بیان اینکه تیم اجرایی جشنواره تا قطعی شدن برگزاری این مهم در یزد فشارهای زیادی را تحمل کرده اند، افزود: به نظرم برگزاری این جشنواره در این فرصت کوتاه غیر ممکن بود ولی خوشحالم که در حال حاضر عملی شده است.

برومند با اشاره به تلاقی زمان رونمایی پوستر نخستین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی یزد با ایام ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن و همچنین حضور بانوان هنرمند و توانمند در تیم اجرایی و شورای شهر یزد از حاضرین خواست تا رونمایی از پوستر توسط بانوان حاضر در مراسم صورت گیرد.

این هنرمند سرشناس در حوزه نمایش عروسکی با بیان اینکه برای برگزاری این جشنواره نیاز به همراهی همه ارگان‌ها و سازمان‌ها داریم، گفت: اگر قصوری و کم کاری در این زمینه صورت گیرد، قطعاً جشنواره موفقی نخواهیم داشت.