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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۲۱

فرماندار همدان:

ایجاد شور انتخاباتی لازمه مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق ها است

ایجاد شور انتخاباتی لازمه مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق ها است

همدان - فرماندار همدان بابیان اینکه همه باید به افزایش مشارکت و حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی کمک کنند، گفت: ایجاد شور انتخاباتی لازمه مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق های رای است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشاری شامگاه دوشنبه در نشست با مجمع معتمدین ولایتمدار شهر همدان با بیان اینکه همه باید به افزایش مشارکت و حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی و ایجاد شور و نشاط در فضای انتخابات کمک کنند، گفت: مشارکت در انتخابات دستاوردهایی چون مقبولیت، مشروعیت، امنیت و اقتدار نظام را به همراه دارد.

فرماندار همدان با تاکید بر اینکه عضو مجمع معتمدین ولایتمدار شهر همدان بودن ذی قیمت است چون این مجمع معتمد محور و اعضای آن مورد وثوق مردم هستند، گفت: برنامه ما حرکت در راستای تحقق عدالت اجتماعی است و طی سنوات گذشته ارائه بیشترین خدمات به مناطق کمتر برخوردار متمرکز بوده و این امر برای مردم محسوس است.

وی بر ترغیب مردم برای شرکت حداکثری در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و این اقدام را دارای اهمیت دوچندان دانست.

افشاری با بیان اینکه کار مجمع معتمدین کار سیاسی نیست و برخی اقدامات و تحرکات سیاسی باید در قالب احزاب و گروه‌های سیاسی انجام شود، گفت: تلاش برای حضور گسترده مردم در روز دوم اسفندماه بنا به فرموده مقام معظم رهبری وظیفه شرعی و ملی است.

در ابتدای جلسه ۵ نفر از معتمدین نظرات خود را در خصوص مسائل و مشکلات محلات همدان مطرح کردند.
 

کد مطلب 4855623

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