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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۰۷

سبز خبر داد:

شانزدهمین مورد اهداء عضو کهگیلویه و بویراحمد در سال ۹۸ انجام شد

شانزدهمین مورد اهداء عضو کهگیلویه و بویراحمد در سال ۹۸ انجام شد

یاسوج- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از شانزدهمین مورد اهداء عضو کهگیلویه و بویراحمد در سال ۹۸ خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، غلام عباس سبز پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، افزود:: مرحوم شهباز شیروانی ۶۵ ساله از ایل بزرگ قشقایی و ساکن گچساران، شانزدهمین پیام آور ایثار و گذشتِ استان در سال ۹۸ بود.

سبز تصریح کرد: مرحوم به دلیل سکته مغزی دچار مرگ مغزی شد و با بزرگ منشی خانواده شیروانی به هموطنانش جانی دوباره بخشید.

وی افزود: این خانواده بزرگ و ایثارگر، با تصمیمی درست و انسانی، زندگی دوباره را به چند نفر از هم وطنان عزیز اهدا کردند.

مسئول تیم فراهم آوری پیوند دانشگاه علوم پزشکی نیز ضمن تقدیر و تشکر از خانواده شیروانی گفت: بیمار در تاریخ ۲۶ بهمن ۹۸ بر اثر سکته مغزی به کما رفته و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهید رجایی گچساران بستری شد.

سید سینا سعیدی افزود: بعد از تأیید مرگ مغزی این مرحوم، تیم فوق تخصصی پیوند اعضا مرکز ابوعلی سینا شیراز اولین ساعات بامداد ۲۹ بهمن ماه در بیمارستان شهید رجایی گچساران حضور یافتند و با همکاری تیم پیوند اعضا کهگیلویه و بویراحمد، برداشت کبد را انجام دادند تا با اهدا آنها به بیماران این سرزمین، جانی دوباره بخشند.

کد مطلب 4855937

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