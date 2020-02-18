به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «از فرانکلین تا لاله‌زار» شامل زندگی همایون صنعتی‌زاده که توسط سیروس علی‌نژاد تهیه و تدوین شده، روز پنجشنبه اول اسفند در کافه‌کتاب ققنوس نقد و بررسی می‌شود.

همایون صنعتی‌زاده متولد ۱۳۰۴ در تهران بنیان‌گذار چندین موسسه فرهنگی و اقتصادی در ایران است. انتشارات فرانکلین، شرکت سهامی افست، چاپخانه ۲۵ شهریور، سازمان کتاب‌های جیبی، کاغذسازی پارس، کشت مروارید کیش و گلاب زهرا از شرکت‌ها و موسساتی است که او در برپایی آن‌ها نقش مؤثر داشته‌است. او همچنین بنیانگذار شهرک خزرشهر و اولین فردی است که کشاورزی ارگانیک را به‌صورت کاربردی در ایران پایه‌ریزی کرد.

صنعتی‌زاده در سال ۱۳۳۴ نمایندگی بنگاه فرانکلین نیویورک را پذیرفت. این‌بنگاه به ترجمه و انتشار آثار آمریکایی و اروپایی روی آورد و برای اولین‌بار در صنعت نشر ایران حق کپی رایت بین‌المللی را رعایت کرد. صنعتی‌زاده برای چاپ ترجمه کتاب‌هایی که انجام می‌داد، با ناشر اصلی تماس می‌گرفت و با پرداخت مبلغ کمی به‌عنوان کپی رایت حق ترجمه آن کتاب را در ایران به دست می‌آورد. او همچنین در سال ۱۳۳۷ کتاب‌های درسی افغانستان را چاپ و نخستین دانشنامه فارسی را به سبک جدید منتشر کرد. این‌چهره صنعت نشر ایران، روز چهارشنبه ۴ شهریور ۸۸ پس از یک‌دوره بیماری در کرمان درگذشت.

کتاب زندگی‌نامه او باعنوان «از فرانکلین تا لاله‌زار» به‌تازگی به چاپ پنجم رسیده و نشست نقد و بررسی این‌اثر به‌بهانه این‌نوبت از چاپ اثر مذکور برگزار می‌شود. مراسم مورد اشاره با حضور و سخنرانی محمود آموزگار، نصرالله حدادی، زهره حسین‌زادگان و نویسنده اثر همراه است.

این‌برنامه روز پنجشنبه اول اسفند از ساعت ۱۷ در کافه کتاب ققنوس واقع در خیابان انقلاب اسلامی، خیابان وصال، نرسیده به خیابان آیت‌الله طالقانی، کوچه شفیعی، جنب خانه سینما، شماره یک برگزار می‌شود.