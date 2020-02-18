عدم همکاری دستگاهها در دولت الکترونیک به رئیس جمهور گزارش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی در دهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی که بعدازظهر امروز سه شنبه در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، از دبیر کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی خواست که اسامی دستگاه‌هایی که در خصوص پیاده سازی دولت الکترونیک همکاری نمی‌کنند را در اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار دهد.

وی تاکید کرد: لیست دستگاه‌های اجرایی که حاضر به تعامل با سایر دستگاه‌ها برای ارائه خدمات آنلاین و الکترونیکی نیستند به رئیس جمهور گزارش می‌شود.

این جلسه در راستای ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با حضور نمایندگان دستگاه‌های حاکمیتی برگزار شد و سرویس‌های تعاملی مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی، توانیر، ثبت احوال و بخش خصوصی به بحث و بررسی گذاشته شد.

براین اساس مقرر شد وزارت خانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی تا پایان فروردین ماه، سرویس آنلاین استعلام گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان را برای فرزندان ذکور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در اختیار این سازمان قرار دهند.

در همین حال مقرر شد سرویس آنلاین استعلام رابطه نسبی برای صحت سنجی مشخصات فرزندان تازه متولدشده، از سوی سازمان ثبت احوال در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد.

در خواست سرویس اصالت ضمانتنامه های بانکی، تصدیق و انطباق کدملی اشخاص با شماره شبای بانکی برای سازمان امورمالیاتی و نیز استعلام الکترونیکی گواهی عدم سوءپیشینه از سوی قوه قضائیه به پلیس ناجا برای ارائه به بخش خصوصی و بورس اوراق بهادار، از دیگر مصوبات دهمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی بود.