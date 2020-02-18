۹۳ بازرس برای انتخابات دامغان معرفی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مجد بعد از ظهر سه شنبه در جلسه آموزشی اعضای اجرایی انتخابات حوزه انتخابیه دامغان در سالن همایش‌های حکیم منوچهری دامغان با بیان اینکه دامغان بیشترین روستا را با ۱۰۶ نقطه آبادی در استان سمنان دارد، بیان کرد: ۷۹ روستای شهرستان دارای شورا هستند.

وی با بیان اینکه ۹۳ شعبه اخذ رأی در شهرستان دامغان برنامه‌ریزی شده که ۲۶ شعبه سیار است، ابراز کرد: ۵۶ شعبه اخذ رأی برای شهر دامغان در نظر گرفته شده و تاکنون ۱۰ جلسه در ارتباط به هیئت بازرسی با ۵۵ مصوبه برگزار شد.

فرماندار دامغان گغت: ۹۳ بازرس انتخابات در شهرستان معرفی شدند که جوان‌ترین بازرس ۲۰ و مسن‌ترین ایشان ۶۲ سال سن دارد.

مجد در ادامه بیان کرد: انتخابات فرصت مناسب برای افزایش روزافزون عزت ملی و اقتدار نظام جمهوری اسلامی است، لذا انتخابات در کشور ما در چهار دهه گذشته، همواره پرشور بوده است.