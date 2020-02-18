  1. استانها
  2. سمنان
۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۷:۴۹

فرماندار دامغان:

۹۳ بازرس برای انتخابات دامغان معرفی شده است

۹۳ بازرس برای انتخابات دامغان معرفی شده است

دامغان- فرماندار دامغان، با اشاره به انتخاب اعضای اجرایی و بازرسان انتخابات در این شهرستان، گفت: ۹۳ بازرس وظیفه نظارت و اجرای انتخابات را در روز دوم اسفند برعهده خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مجد بعد از ظهر سه شنبه در جلسه آموزشی اعضای اجرایی انتخابات حوزه انتخابیه دامغان در سالن همایش‌های حکیم منوچهری دامغان با بیان اینکه دامغان بیشترین روستا را با ۱۰۶ نقطه آبادی در استان سمنان دارد، بیان کرد: ۷۹ روستای شهرستان دارای شورا هستند.

وی با بیان اینکه ۹۳ شعبه اخذ رأی در شهرستان دامغان برنامه‌ریزی شده که ۲۶ شعبه سیار است، ابراز کرد: ۵۶ شعبه اخذ رأی برای شهر دامغان در نظر گرفته شده و تاکنون ۱۰ جلسه در ارتباط به هیئت بازرسی با ۵۵ مصوبه برگزار شد.

فرماندار دامغان گغت: ۹۳ بازرس انتخابات در شهرستان معرفی شدند که جوان‌ترین بازرس ۲۰ و مسن‌ترین ایشان ۶۲ سال سن دارد.

مجد در ادامه بیان کرد: انتخابات فرصت مناسب برای افزایش روزافزون عزت ملی و اقتدار نظام جمهوری اسلامی است، لذا انتخابات در کشور ما در چهار دهه گذشته، همواره پرشور بوده است.

کد مطلب 4856342

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها