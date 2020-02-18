وظیفه خبرگان تقویت رهبری است/ زبان گویای مطالبات اساسی مردم باشیم

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - معصومه مهری؛ حجت‌الاسلام حسینعلی سعدی کاندیدای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مطالبه رهبر انقلاب از مجلس خبرگان رهبری مبنی بر تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز، اظهار کرد: یکی از عملکردها و کارکردهایی که می‌توانیم برای مجلس خبرگان رهبری در نظر بگیریم و به لحاظ حقوق اساسی و قانون اساسی هم کاملاً قبول و قابل توجیه است، بحثی است که رهبر انقلاب در دیدار اعضای خبرگان تحت عنوان تشکیل هیئت اندیشه‌ورز مطرح کردند.

وی افزود: مجلس خبرگان رهبری ساختار کلان و هندسه قدرت را چه در مساله معرفی رهبری و چه در مساله مراقبت از اوصاف و شرایط رهبری مد نظر دارد، اما یک مساله جدی مساله حکمرانی است که متأسفانه مورد غفلت قرار می‌گیرد یعنی استفاده از ظرفیت مجلس خبرگان در حوزه حکمرانی و اعمال قدرت. هیئت اندیشه‌ورز خبرگان می‌تواند نقشی بسیار مهمی را در مساله حکمرانی اسلامی ایجاد کند.

سعدی تاکید کرد: رهبر انقلاب فرمودند این هیئت اندیشه‌ورز می‌تواند مساله نظارت و پایش راهبردی مسیر کلان انقلاب را برعهده بگیرد. بحث قوای سه‌گانه بحث‌های بخشی است، در حالی که به یک مجموعه فرابخشی نیاز داریم که شعارهای انقلاب و مطالبات اساسی مردم را که فصل مقوم جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی است پایش کند و به تعبیر رهبر انقلاب اگر پسرفتی در حوزه‌ای اتفاق افتاده، مطالبه کند.

کاندیدای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: نمایندگان مجلس خبرگان، فقهای منتخب مردم هستند و باید زبان گویای مطالبات اساسی مردم نسبت به مجموعه دولتمردان باشند. اگر ما به این جایگاه و ظرفیت عظیم توجه کنیم به نظرم نقش جدی را می‌توانیم برای مجلس خبرگان رهبری مطرح کنیم چراکه کمتر به این حوزه توجه شده است و ما در آغاز این راه هستیم.

وی ادامه داد: ما باید از ظرفیت اندیشمندانی استفاده کنیم که بتوانند در هیئت اندیشه‌ورز، هندسه حکمرانی را طراحی کنند و پایش مسیر انقلاب را برعهده بگیرند.

سعدی در پاسخ به این سوال که خبرگان چطور می‌تواند در مقابل جریاناتی که به دنبال تضعیف جایگاه رهبری هستند نقش‌آفرینی کند، گفت: وظیفه مجلس خبرگان تقویت رهبری است یعنی هم می‌تواند در مباحث حکمرانی ایفای نقش کند و هم پایش مباحث و مسائل انقلاب مردم را برعهده بگیرد.

کاندیدای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: خبرگان بعد از اینکه مسئولیت معرفی رهبری را برعهده گرفت، بحث صیانت از این جایگاه را هم برعهده دارد، بنابراین مردم باید کسانی را انتخاب کنند که به این جریان و لایه‌های پیچیده نفوذ و مباحثی که در حوزه‌های درونی و بیرونی اتفاق می‌افتد، آشنا باشد.

وی اظهار کرد: باید کسانی وارد مجلس خبرگان رهبری شوند که به زبان نسل جوان مسلط باشند زیرا جامعه نخبگانی و جوان، هدف جریاناتی است که به دنبال ترویج شبهات، تردیدها و تشکیک‌ها هستند بنابراین نماینده خبرگان باید بتواند با ارتباط با این جامعه هدف، از رکن رکین و ستون خیمه انقلاب حفاظت و حراست بکند.

سعدی تاکید کرد: از آنجایی که ظرفیت مجلس خبرگان ظرفیت بالایی است و این مطالبه‌ای که رهبر انقلاب مبنی بر تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز مطرح کردند یک مساله راهبردی است، یعنی ارتقا جایگاه خبرگان برای صیانت و پایش مسیر اصلی انقلاب. قطعاً اگر این مساله اتفاق بیافتد، موجب تقویت رهبری و مردم سالاری دینی می‌شود.

رئیس دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: هدف جریاناتی که می‌خواهند خبرگان رهبری را درگیر امور سیاسی و جناحی تنزل بدهند، بازداشتن این مجموعه از کارکردهای اصلی و پیگیری اهداف شوم خود است.