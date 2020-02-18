به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۹:۰۵ امروز سه شنبه در هفته دوم رقابت های لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا میهمان شارجه امارات بود که این بازی با تساوی ۲ به ۲ به پایان رسید. علی علیپور (۹ و ۲۹) برای پرسپولیس و مهند علی (۲۶) و رایان مندس(۴۵) برای شارجه گلزنی کردند.

هر دو تیم که دیدار هفته اول خود را با شکست به اتمام رسانده بودند دنبال کسب سه امتیاز از همان ابتدای این مسابقه بودند. با این حال سرخپوشان ایران با برتری خود در پاس های کوتاه و بلند توانست بر میزبان اماراتی خود مسلط شده و خیلی زود در دقیقه ۹ با پاس مهدی ترابی و ضربه دقیق علی علیپور به گل برسد.

در ادامه، شاگردان عبدالعزیز العنبری در شارجه امارات سعی بر حبران گل خورده خود داشتند که در موقعیتی مشکوک به آفساید توانستند دروازه علیرضا بیرانوند را باز کنند.

پس از این گل شاگردان یحیی گل محمدی خیلی زود توانستند گل خورده را با حرکت تیمی رو به جلو و با شوت دقیق علی علیپور جبران کنند تا مهاجم سرخ ها دومین گل خود و پرسپولیس را به ثمر برساند.

گل دوم پرسپولیس باعث شد تا میزبان، بازی کاملا تهاجمی را در دقایق پایانی نیمه اول انجام دهند که علیرضا بیرانوند در یکی از خطرناکترین حملات شارجه موفق شد ضربه محمد خلفان را در دقیقه ۴۱ دفع کند اما در آخرین دقیقه اشتباه شجاع خلیل زاده فرصت را به بازیکن شارجه داد تا با ضربه ای محکم دروازه بیرانوند را برای بار دوم باز کند.

نیمه دوم با مالکیت توپ شاگردان یحیی گل محمدی در پرسپولیس همراه بود اما اشتباهات فردی مدافعان پرسپولیس باعث شد تا ضد حمله های شارجه خطرناک شود.

دو تیم که برای کسب سه امتیاز تلاش می کردند در نیمه دوم تعویض هایی را داشتند.

سید جلال حسینی که در بین دونیمه جای خود را به دلیل مصدومیت با محمدحسین کنعانی زادگان عوض کرد تا اولین تعویضی این تیم محسوب شود. در ادامه نیز آنتونی استوکس به جای کریستین اوساگونا و بشار رسن جانشین وحید امیری شدند تا فشار حملات سرخپوشان ایران روی دروازه شارجه افزایش یابد اما عدم تاکتیک مشخص این تیم هیچ گلی برای پرسپولیس به همراه نداشت تا تساوی دو - دو را در این دیدار رقم بزنند.

پرسپولیس و شارجه امارات در حالی به یک امتیاز رضایت دادند که در دیدار دیگر گروه C لیگ قهرمانان آسیا التعاون عربستان موفق شد الدحیل قطر را با دو گل شکست دهد.

در پایان دیدارهای هفته دوم این گروه، تیم التعاون عربستان با ۶ امتیاز در صدر جدول قرار دارد، الدحیل قطر با ۳ امتیاز در رده دوم ایستاده است و پرسپولیس و شارجه امارات با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.