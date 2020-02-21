محمد درمنش تهیه‌کننده فیلم سینمایی «آن شب» به کارگردانی کوروش آهاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه‌ریزی برای اکران این فیلم سینمایی گفت: جشنواره فیلم فجر اولین جشنواره‌ای بود که «آن شب» در آن به نمایش گذاشته شد و ما برای حضور این فیلم در جشنواره‌های مختلف برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای اکران این فیلم نداریم، توضیح داد: با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده با همکارانمان در آمریکا، در نظر دارند که برای حضور «آن شب» در جشنواره‌های بین‌المللی اقدام کنند.

این تهیه‌کننده سینما ادامه داد: حضور در جشنواره‌های بین‌المللی یک دوره ۵ ماهه را نیاز دارد، به همین دلیل برنامه اکران ما بعد از پایان این دوره صورت می‌گیرد.

وی تاکید کرد: مساله دیگر این است که در نظر داریم «آن شب» را همزمان در ایران، آمریکا و کشورهای دیگر اکران کنیم به همین دلیل باید شرایط لازم برای اکران را در داخل و خارج کشور فراهم کنیم. البته لازم به ذکر است که پخش این فیلم در ایران توسط شرکت پخش آی فیلم انجام می‌شود.

کارگردان فیلم «آژانس ازدواج» بیان کرد: نسخه‌ای که برای اکران عمومی فیلم «آن شب» در نظر گرفته شده، همان نسخه‌ای است که در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد، چرا که هنگام ساخت «آن شب» تمام بایدها و نبایدهای لازم برای ساخت این فیلم را در نظر گرفتیم.

درمنش در پایان با اشاره به اینکه برای دریافت پروانه نمایش این فیلم برنامه‌ریزی کرده‌ایم، گفت: بحث قرعه‌کشی فیلم‌های سینمایی برای اکران، مساله بسیار مهمی است و معتقدم با اجرای این طرح مساوات در اکران ایجاد می‌شود.

داستان «آن شب» درباره یک زوج ایرانی در آمریکا است که در یک هتل محبوس شده‌اند در حالی که نیروهای بیگانه‌ای آن‌ها را وادار می‌کنند که با رازهایی که از هم پنهان کرده‌اند روبه‌رو شوند.

در این فیلم بازیگرانی چون شهاب حسینی، امیرعلی حسینی، آرمین مهر، گلبرگ خاوری، علی کوششی و بازیگر خردسال لی‌لی ویکی، جرج مگوایر، الستر لیتم، مایکل گرم و جیا مو را حضور دارند.