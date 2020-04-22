شهاب حسینی کمپانی تولید فیلم تاسیس کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کمپانی تهیه و توزیع فیلم «پل میدیا» با هدف توزیع فیلم‌های ‌ایرانی و بین‌المللی در آمریکا و دیگر کشورهای جهان توسط شهاب حسینی، کوروش آهاری و آلکس بریتو راه‌اندازی شد.

شهاب حسینی بازیگر، کوروش آهاری کارگردان و آلکس بریتو تهیه‌کننده این کمپانی را به عنوان پلی برای پرکردن شکاف بین هنر، فرهنگ و سینمای ایران و جهان تاسیس کرده‌اند.

«پُل میدیا» علاوه بر توزیع فیلم‌های ایرانی و بین‌المللی در آمریکا و جهان، تهیه برنامه‌های زنده، برگزاری رویدادهای سینمایی و امکان حضور بازیگران ایرانی و بین‌المللی و فیلمسازان را فراهم می‌کند.

این کمپانی نوپا پیش از این مسترکلاسی با حضور بهروز وثوقی و شهاب حسینی برپا کرده است.

فیلم‌های ایرانی «تنگسیر»، «قیصر»، «داش‌آکل»، «گوزن‌ها» و «سوته دلان» نیز تاکنون از سوی کمپانی «پُل میدیا» در آمریکا توزیع شده است.

شهاب حسینی بازیگر ۲ فیلم برنده اسکار خارجی زبان «جدایی» و «فروشنده» به کارگردانی اصغر فرهادی است و جایزه بهترین بازیگر مرد را از جشنواره فیلم کن برای «فروشنده» در کارنامه دارد.

کوروش آهاری نیز تهیه‌کننده و کارگردان ایرانی سازنده «آن شب» با بازی شهاب حسینی است و الکس بریتو از تهیه‌کنندگان این فیلم بوده است.