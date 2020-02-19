آنچه که در خصوص برند سازی نمی دانید!

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در سالهای اخیر ثبت برند و برند سازی به مهمترین عامل رقابتی در بازارها تبدیل شده است. روزانه عده زیادی هستند که ثبت برند میکنند تا به دنبال رخنه در ذهن مشتری هستند. سرمایه گذاریهای زیادی بر روی ثبت برند و برند سازی انجام میشود. شما به عنوان یک کاربر فضای مجازی، روزانه چند تبلیغ داخل گوشی خودتون مشاهده میکنید؟ یا اگر بازی میکنید، چند تا تبلیغ روی بازی گوشی شما باز میشه؟ اینها همه تلاشهایی است برای برند سازی که البته لازمه برند سازی هم ثبت برند بوده و هست.
اما از بین تعداد زیادی از تصاویری که به عنوان علامت تجاری یا همان برند ثبت میشوند، تنها برخی از آنها موفق میشوند. قطعاً تمامی این افراد در زمان ثبت برند به موفقیت خود اطمینان داشتهاند اما پس از مدتی با وجود اینکه سرمایه گذاری زیادی هم انجام دادهاند اما به نتیجه دلخواه نرسیدهاند.
دلایلی زیادی وجود دارد که ثبت برند الزاماً باعث برند سازی و موفقیت در شهرت و اعتبار برند نمیشود که چند مورد از آنها را میتوان به شرح زیر دانست:
- اولین و مهمترین دلیل عدم موفقیت در برند سازی، نداشتن شخصیت حقوقی لازم است. مشتریان به محصولاتی اعتماد میکنند که اصالت داشته باشند. بدون ثبت شرکت و بدون داشتن شخصیت حقوقی نمیتوان ادعا کرد که همه چیز سر جای خودش قرار دارد. هر چند برخی گمان میکنند ثبت شرکت، باعث پرداخت مالیات و هزینههای دارایی و غیره میشود، اما بیش از ۹۸ درصد از برندهای موفق، متعلق به همین شخصیتهای حقوقی هستند. افرادی که با ثبت شرکت، نه تنها مالیات میدهند بلکه با صدای بلند برند خود را تبلیغ میکنند. این وجه تمایز بسیار کلیدی در بین کسب و کارهای مختلف است.
در واقع نباید انتظار داشت با ثبت برند به تنهایی اعتماد مشتری را هم به دست آورد. ثبت برند در کنار ثبت شرکت، اعتبار زیادی به برند میدهد. پشتوانه برندهای حقوقی از برندهای حقیقی بسیار بیشتر است.
البته این بدین مفهوم نیست که ثبت برند حقیقی مفید نیست، بسیاری از وکلا، مهندسین، پزشکان و غیره، با ثبت برند شخصی خودشان نیز شناخته میشوند اما برای محصولات و خدمات بزرگ نیاز به اعتبار بیشتری دارید و این با ثبت شرکت محقق میشود.
- سرمایه گذاری نا مناسب از دیگر دلایل عدم موفقیت برند سازی است. نباید انتظار داشت تنها با ثبت برند یا ثبت علامت تجاری، به خودی خود این برند شناخته شود. یا اینکه نباید انتظار داشت برند در فضاهایی که مشتری آن محصول وجود ندارد رشد کند و شناخته شود. مثلاً شما برای برند سازی برای لباس پسرانه نباید مدرسه دخترانه را انتخاب کنید. مانند بسیاری که برای معرفی محصولات اداری خود، بازیهای کامپیوتری بچگانه را انتخاب میکنند.
- محدودیت یکی دیگر از دلایل عمده عدم موفقیت در برند سازی است. اگر شما خود را به یک محل، استان و یا حتی کشور محدود کنید نمیتوانید برند خود را در خارج از این چارچوب معرفی کنید و مشتریان محدودتری خواهید داشت. بسیاری از شرکتهای موفق، اولین موفقیتهای خود را در خارج از کشور خود به دست آوردهاند و بعداً در کشور و شهر خود شناخته شدهاند.
برای خروج از محدودیت لازم است یک کارت بازرگانی دریافت کنید و در بیرون از ایران نیز تبلیغ کنید و برند سازی کنید. اخذ کارت بازرگانی نه تنها به کسب و کار شما اعتبار میدهد، بلکه به شما این امکان را میدهد که در محدوده بسیار وسیعتری شانس خود را برای شناخته شدن دنبال کنید. دریافت کارت بازرگانی بخصوص اگر با ثبت شرکت همراه باشد، در موفقیت برند سازی داخلی نیز تأثیر زیادی دارد زیرا مشتریان حساب ویژهتری روی شرکتهای بین المللی میکنند. در نظر داشته باشید که دریافت کارت بازرگانی برای ثبت برند بین المللی الزامی است. بنابراین اگر قصد داشته باشید از حروف لاتین در برند خود استفاده کنید، باید ابتدا کارت بازرگانی دریافت کنید.
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