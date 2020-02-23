ارز دولتی واردات برنج سال ٩٩ نیز برقرار است

مسیح کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مباحث مطرح شده مبنی بر حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی از واردات برنج، اظهارداشت: به نظر می‌رسد کسانی که چنین مباحثی را مطرح می‌کنند از مصوبه دولت مبنی بر تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی به واردات کالاهای اساسی از جمله برنج در سال آینده، خبر ندارند.

وی اضافه کرد: دلیل این مساله نیز آن است که در صورت حذف ارز دولتی از واردات برنج، هیچ جایگزینی برای این کالا در میان اقشار ضعیف جامعه وجود ندارد و با تغییر ارز، قیمت برنج وارداتی حداقل دو برابر شده و سفره اقشار کم و بی‌بضاعت خالی می‌شود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه افزایش قیمت برنج وارداتی بر قیمت تولیدات داخلی هم اثر می‌گذارد، تصریح‌کرد: در صورتیکه ارز نیمایی جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی شود، قیمت برنج وارداتی از مرز ۱۶ هزارتومان می‌گذرد و متعاقب آن باید منتظر افزایش قیمت برنج داخلی هم باشیم.

کشاورز ضمن انتقاد از سیاست‌های سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه، گفت: متأسفانه با وجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی سالیان سال متولی تنظیم بازار بوده هنوز به عواقب این کار واقف نیست و مشخص نیست که با چه هدفی این مباحث را مطرح می‌کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران افزود: تجربه بازار نشان داده، افزایش قیمت یک کالا بر بسیاری اقلام دیگر تأثیر می‌گذارد و در شرایطی که برنج وارداتی تنها محصول غذایی است که در جریان رشد تورم و افزایش قیمت‌ها از دو سال پیش تا کنون افزایش قیمت نداشته، چرا با تغییر سیاست این بخش، چالش جدیدی پیش روی مصرف‌کننده، بازار و دولت قرار دهیم.

وی ادامه‌داد: برخی بدون نگاه کارشناسی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات برنج سخن می‌گویند که متأسفانه در میان آنها برخی مسئولان و مقامات دولتی نیز حضور دارند و این موضع‌گیری یعنی بی‌اعتنایی به ستاد تنظیم بازار که مجموعه‌ای است که بسیاری از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی نمایندگانی در آن دارند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تأکیدکرد: در نهایت انجمن و اعضا تابع تصمیمات دولت هستند، اما خوب است افرادی که دولت را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و متوقف کردن واردات برنج در آستانه سال نو و پس از آن ماه مبارک رمضان که با افزایش تقاضا روبرو هستیم ترغیب می‌کنند، مسئولیت تبعات آن را برعهده بگیرند.