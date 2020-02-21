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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۰۲

«جشن ملی»؛

عارف: امیدوارم مردم حضور خوبی در حماسه ملی انتخابات داشته باشند

رئیس فراکسیون امید گفت: انشالله مردم خوب کشورمان نیز حضور خوبی در این رویداد و حماسه مهم ملی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید صبح امروز(چهارشنبه) بعد از انداختن رأی خود به صندوق در حسینیه جماران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما به این باور هستیم که کشور ما مردمی‌ترین حکومت را دارد و همه امور و سرنوشت کشور را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تعیین می‌کنند.

وی ادامه داد: اهمیت و نقش حضور مردم در انتخابات در جای جای قانون اساسی مشخص شده است. به عنوان یک شهروند وظیفه خود دانستم که در ساعات اولیه انتخابات پای صندوق رای حاضر شده و تکلیف شرعی و حق قانونی خودم را به جای بیاورم.

رئیس فراکسیون امید عنوان کرد: انشالله مردم خوب کشورمان نیز حضور خوبی در این رویداد و حماسه مهم ملی داشته باشند.

کد مطلب 4858199
محسن احدی

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