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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۱۲

استاندار البرز:

چشم جهانیان به میزان مشارکت ملت ایران دوخته شده است

چشم جهانیان به میزان مشارکت ملت ایران دوخته شده است

کرج - استاندار البرز گفت: چشم جهانیان به میزان مشارکت ملت ایران در انتخابات دوخته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله شهبازی صبح جمعه با حضور در حوزه اخذ رای مستقر در مسجد امام سجاد (ع) واقع در خیابان «بَرغان» کرج، رای خود را به صندوق انداخت.

وی در جمع خبرنگاران، گفت: ملت ایران اسلامی امروز، بار دیگر با آرمان‌های امام راحل (ره)، شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری تجدید بیعت کرده و با حضور پرشور خود مهر باطلی بر توطئه‌های دشمنان می‌زنند.

استاندار البرز با بیان اینکه اکنون چشم جهانیان به میزان مشارکت مردم جمهوری اسلامی ایران در انتخابات دوخته شده، افزود: حضور پرشور ملت آگاه، شریف و فرهیخته البرز موجبات ارتقا اقتدار و امنیت بیش از پیش کشور را فراهم کرده و ناامیدی دشمنان را در پی خواهد داشت.

شهبازی از مردم شریف استان خواست تا در زمان مقرر با حضور در شعب اخذ رای، رای خود را به صندوق بریزند.

گفتنی است؛ استاندار البرز از چند مرکز اخذ رای بازدید کرد.

کد مطلب 4858203

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