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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۴۰

مدارس ماهشهر در همه مقاطع فردا تعطیل است

مدارس ماهشهر در همه مقاطع فردا تعطیل است

اهواز - فرماندار شهرستان بندرماهشهر از تعطیلی مدارس این شهرستان در همه مقاطع در نوبت صبح برای روز شنبه خبر داد.

محسن بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه اغلب حوزه‌های انتخابیه در مدارس ایجاد شده است و شمارش آرا ممکن در این مدارس طول بکشد، تصمیم گرفته شد که کلیه مدارس این شهرستان در نوبت صبح تعطیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خوزستان ۱۸ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد. این استان دارای ۱۴ حوزه انتخابیه اصلی، ۱۳ حوزه انتخابیه فرعی و ۴۰ بخشداری مستقل است.

در انتخابات امسال در خوزستان سه میلیون و ۵۶۰ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. از این تعداد ۲۰۳ هزار نفر رأی اولی هستند. در انتخابات دوم اسفند سه هزار و ۱۴۱ شعبه اخذ رأی در استان مستقر هستند که از این تعداد ۸۹۰ سیار و مابقی شعب ثابت است.

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، امروز دوم اسفند در سراسر کشور در حال برگزاری است.

کد مطلب 4858574

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