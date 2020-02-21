نوتام صادرشده برای محدودیت پرواز موقت است

مقصود اسعدی سامانی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره توقف برخی پروازها به دو کشور همسایه غربی و جنوب غربی اظهار داشت: تنها عراق و کویت خواهان توقف پروازها از ایران به این دو کشور شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه مدت زمان نوتام (NTAM) های صادره از سوی سازمان‌های هواپیمایی این دو کشور مبنی بر محدودیت برای ورود هوایی اتباع ایرانی به این کشورها، محدود است، گفت: ما برنامه پروازی به این کشورها داشتیم و علاقه مند به توسعه پروازها بودیم ولی آنها این نوتام را صادر کرده‌اند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با تأکید بر اینکه بلیت پرواز به این کشورها به فروش رسیده و شرکت‌های هواپیمایی نیز برای برقراری پروازهای خود، برنامه ریزی کرده‌اند، افزود: سازمان هواپیمایی کشوری عراق اعلام کرده امکان پرواز از ایران به این کشور وجود دارد ولی نمی‌تواند اتباع ایران را به عراق ببرد و صرفاً می‌بایست حامل اتباع عراقی یا مقامات سیاسی و دیپلمات‌ها و خانواده‌هایشان باشد.

وی ادامه داد: این نوتام از امروز اجرا و پروازها به عراق متوقف شده است؛ چون عراقی‌ها به مسافران ایرانی ویزا نمی‌دهند؛ صدور ویزای فرودگاهی نیز در نجف به ایرانی‌ها متوقف شده است.

اسعدی سامانی یادآور شد: کویت نیز اعلام کرده که هیچ پروازی از ایران را در فرودگاه‌های این کشور نمی‌پذیرد چه حامل اتباع ایرانی باشند، چه کویتی؛ کویت هم پروازهای خود به ایران را قطع کرده است. ولی امکان پرواز به عراق وجود دارد اما به ایرانی‌ها ویزا نمی‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: عراقی‌ها درخواست کتبی خود را به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال کرده است. اما دیگر کشورهای منطقه چنین درخواست‌هایی نداشته و پروازهای آذربایجان، ترکیه، عمان، امارات، پاکستان و قطر به ایران انجام می‌شود.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی تصریح کرد: متأسفانه خسارت ابطال بلیت و پروازها متوجه شرکت‌های هواپیمایی خواهد بود و بر اساس قوانین بین المللی، امکان شکایت از سازمان‌های هواپیمایی این دو کشور برای دریافت خسارات وجود ندارد؛ چون هر کشوری می‌تواند بنا بر سیاست‌های خود، ورود برخی هواپیماها را محدود کند.

به گفته اسعدی سامانی، شرکت هواپیمایی العراقیه به عنوان ایرلاین ملی عراق، پروازهای خود به ایران را متوقف کرده است.