مردم در عرصه سیاسی انتخابات باید حضور فعال داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر گلپایگان با بیان اینکه امروز روز جشن ملی مردم ایران است، اظهار داشت: مردم با شرکت در صحنه سیاسی انتخابات حماسه بزرگ خلق خواهند کرد تا دشمن مأیوس و ناامید شود.

وی افزود: مردم با شرکت در انتخابات در سرنوشت کشور دخالت دارند و اگر در این حرکت جمعی مشارکت نداشته باشند یعنی آینده کشور برای آنها مهم نیست.

امام جمعه گلپایگان با بیان اینکه انتخابات یک تکلیف شرعی است که باید به آن عمل شود، ابراز داشت: حق تصمیم گیری در سرنوشت کشور وظیفه ماست و نباید در این عرصه سیاسی بی‌تفاوت باشیم.

وی با بیان اینکه مردم در این چهل سال انقلاب در صحنه انتخابات مشارکت بالایی داشته‌اند که در دنیا بی‌سابقه بوده است، ادامه داد: شرط انتخاب اصلح معیارهای مورد نظر مقام معظم رهبری است تا بتوانیم مجلس و دولتی انقلابی تشکیل دهیم تا بتواند جهادی گونه مشکلات را برطرف سازد.

وصیت سردار سلیمانی پیروی از ولایت است

حجت الاسلام کرامتی با اشاره به رونمایی از وصیت نامه سردار سلیمانی، گفت: در وصیت نامه سردار سلیمانی به پیروی مردم از ولایت فقیه تأکید شده است و هریک از ما وصیت نامه ایشان را در اطاعت پذیری می توانیم مدنظر قرار دهیم.

وی با بیان اینکه در اسلام ولایت محور همه امور است، بیان داشت: یعنی فلسفه تحقق احکام شرعی و دینی ولایت است و عمل به امر ولایت فقیه مهمتر و بالاتر از حج و نماز و زکات است و نباید مغفول واقع شود.