انتخاب نماینده اصلح منجر به ایجاد مجلسی قوی خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان در مصلای بروجرد با اشاره به فرا رسیدن ماه رجب اظهار داشت: این ماه، ماه دعا کردن بندگان و ریزش گناهان است و اگر انسان بتواند ترک معصیت کند توفیق الهی نصیبش شده است.

وی افزود: واقعیت این است از فرهنگ اسلامی دور شده ایم و حتی در انجام وظایف، فرهنگ و محل کار مشاهده می‌کنیم اخلاق اسلامی حاکم نیست و از فرهنگ اسلامی دور شده ایم.

امام جمعه بروجرد تصریح کرد: در رعایت احترام متقابل و رعایت ادب اسلامی خیلی ضعیف هستیم و باید این موارد را به فرزندان یاد دهیم، مردم اگر ادب را با صفای باطنی مشاهده کنند تأثیر بیشتری خواهد داشت.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به شیوع بیماری کرونا از چین به ایران و شایعات آن در بروجرد، ادامه داد: انتقال ویروس کرونا و وحشت از آن موضوعی است که این روزها مردم را درگیر کرده است و این طور تصور می‌رود که هر کس دچار بیماری کرونا می‌شود از بین می‌رود اما اینجور نیست بلکه باید مواظب باشیم این بیماری هم مثل بیماری آنفلوآنزا است و دست دادن با افراد لزومی ندارد و موارد بهداشتی را رعایت کنیم تا از این بیماری در امان بمانیم.

وی با بیان اینکه برخی شایعه پراکنی می‌کنند که رأی ندهید، می‌خواهند ایجاد وحشت کنند، افزود: امروز دوم اسفند ماه روز انتخابات است و حضور در پای صندوق‌های رأی یک وظیفه شرعی و ملی است و اگر حضور پیدا نکنیم ضرر می‌کنیم و دشمن را شاد کرده ایم؛ اما اگر حضور پیدا کنیم دشمن را مأیوس کرده ایم.

امام جمعه بروجرد تاکید کرد: می‌توانیم با انتخاب اصلح افرادی با ایمان تر، مردمی‌تر، ساده زیست تر و پاکدست تر را روانه مجلس کرده و مجلسی قوی تشکیل دهیم؛ اگر به قصد قربت برای رضای پروردگار پای صندوق‌های رأی رفتیم افرادی را انتخاب کنیم که برای تقویت جمهوری اسلامی بیایند و ملت ایران را از محاصره اقتصادی دربیاورند و به طور قطع همه اینها در پرونده اعمال ثبت خواهد شد.

حجت الاسلام حسینی یادآور شد: جبهه مقاومت با شهادت سردار رشید سلیمانی تضعیف نشد بلکه قوی‌تر هم شد، سردار با شهادتش میلیون‌ها جوان را جذب ایران کرد و میلیون‌ها دشمن برای آمریکا درست کرد و میلیون‌ها طرفدار برای کشور و جبهه مقاومت به دنبال داشت.