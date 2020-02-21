مدارس کدام شهرهای کشور تعطیل شدند؟

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: به دنبال برگزاری انتخابات و با توجه به احتمال طولانی شدن فرآیند انتخابات و شمارش آرا در استان‌های مختلف کشور مدارس برخی شهرها و شهرستان‌های کشور برای فردا تعطیل اعلام‌شده است.

حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش هم امروز با بیان اینکه فعلاً تصمیمی برای تعطیلی مدارس گرفته نشده است، اعلام کرد: ۶۰ درصد مدارس محل شعبه‌های اخذ رأی است و تعطیلی فردا شنبه فقط در این مدارس و مدارسی انجام می‌شود که صندوق‌های اخذ رأی و شمارش آرا تا شنبه طول می‌کشد.

جزئیات تعطیلی مدارس در تعدادی از استان‌های کشور در زیر می‌آید.

تمامی مدارس آذربایجان شرقی فردا تعطیل اعلام شد

در اطلاعیه تعطیلی مدارس استان در روز شنبه سوم اسفند ۹۸ آمده است:

با سپاس فراوان از مردم عزیز استان به جهت حضور حماسی در انتخابات یازدهمین مجلس شورای اسلامی و قدردانی از همه نیروهای مشارکت کننده در اجرای این امر مهم و به جهت اینکه اکثر مدارس و همکاران عزیز در برگزاری انتخابات مسئولیت دارند و از سوی دیگر دسترسی جاده‌های مواصلاتی روستایی استان به سختی انجام می‌گیرد، فردا تمامی مدارس استان تعطیل اعلام می‌شود.

تمام مدارس آذربایجان غربی تعطیل شد

روابط عمومی آذربایجان غربی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به حضور حداکثری و چشمگیر مردم قدرشناس استان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مشارکت اکثر فرهنگیان گرامی در شعب اخذ رأی به عنوان عوامل هیئت‌های اجرایی و نظارت و هم چنین طولانی شدن زمان شمارش آرا در مدارسی که به عنوان شعبه اخذ رأی انتخاب شده‌اند، به اطلاع می‌رساند فردا شنبه سوم اسفند ماه ۹۸ تمامی مدارس استان در سطح شهر و روستا تعطیل اعلام می‌شود.

این اطلاعیه می‌افزاید فردا شنبه مدارس شهری و روستایی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تعطیل است.

مدارس اردبیل روز شنبه تعطیل است

با اعلام روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل، روز شنبه ۳ اسفند ماه ۹۸ به دلیل برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اکثر مدارس و تصمیم ستاد برگزاری انتخابات، مدارس استان اردبیل در نوبت قبل از ظهر و بعد از ظهر تعطیل است.

تمامی مدارس ایلام تعطیل اعلام شد

رئیس ستاد انتخابات استان ایلام گفت: تمامی مدارس مقاطع مختلف در سراسر این استان فردا شنبه سوم اسفند ماه تعطیل است.

به گفته محمد نوذری، این تصمیم به علت انجام روند شمارش آرا اتخاذ شده است. وی افزود: همچنین کارکنان و پرسنل اداری دارای ابلاغ که در روند برگزاری انتخابات مشارکت داشته‌اند می‌توانند در محل کار حاضر نشوند.

تعطیلی مدارس شهر اصفهان

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان در خصوص تعطیلی مدارس اصفهان بیان داشت: مدارس شهر اصفهان به دلیل شمارش آرا و وجود پنج نماینده فردا تعطیل خواهد بود.

بر اساس تصمیم ستاد انتخاباتی و آموزش و پرورش استان اصفهان تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهرستانهای، آران و بیدگل، کاشان و مبارکه فردا تعطیل است.

مدارس استان البرز فردا تعطیل اعلام شد

علی درویش پور رئیس کمیته آموزش ستاد انتخابات استان البرز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با توجه به اینکه بسیاری از عوامل اجرایی انتخابات از قشر فرهنگیان هستند با مکاتبه‌ای که با آموزش و پروش داشتیم مقرر شد مدارس استان فردا تعطیل شوند.

وی تاکید کرد: مدارس استان در همه مقاطع فردا شنبه سوم اسفندماه تعطیل است.

رئیس کمیته آموزش ستاد انتخابات استان البرز تاکید کرد: فعالیت مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌های استان فردا دایر است.

همه مدارس استان تهران شنبه تعطیل است

عبدالرضا فولادوند، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از تعطیلی کلیه مدارس شهر تهران در روز شنبه سوم اسفندماه ۹۸ خبر داد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اعلام این خبر افزود: باعنایت به حضور پر شور شهروندان شریف در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مشارکت فرهنگیان عزیز به عنوان عوامل اجرایی در اجرای امر اخذ رأی و صندوق‌های انتخابات تهران، کلیه مدارس در تمامی مقاطع نوبت صبح و عصر روز شنبه سوم اسفندماه تعطیل می‌باشند.

همچنین حمید صیدلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به احتمال طولانی شدن فرآیند انتخابات و اعلام نظر رئیس شورای آموزش و پرورش مناطق گوناگون استان تهران و استاندار تهران روز شنبه سوم اسفندماه تعطیل است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران افزود: این تعطیلی برای مدارسی که شعب اخذ رأی هستند و مدارسی که شعبه اخذ رأی نیستند صادق است.

مدارس چهارمحال و بختیاری روز شنبه تعطیل است

فرحناز قائد امینی مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مدارس چهارمحال و بختیاری روز شنبه تعطیل شد، اظهار داشت: با توجه مشارکت فرهنگیان در این استان به عنوان عوامل اجرایی در اجرای امر اخذ رأی و صندوق‌های انتخابات مدارس تمام مقاطع تحصیلی استان چهارمحال و بختیاری تعطیل است.

تمامی مدارس خراسان جنوبی فردا تعطیل است

محمد علی واقعی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران ضمن تشکر از حضور پرشور مردم به ویژه جامعه فرهنگی و دانش آموزان رأی اولی در انتخابات مجلس یازدهم، این حضور را نشانه اتحاد، همدلی و بصیرت مردم استان دانست و اظهار کرد: به دلیل مشارکت بالای مردم همیشه در صحنه استان در انتخابات، طولانی شدن زمان انتخابات و قرار گرفتن شعب اخذ رأی در مدارس، تمامی مدارس استان فردا شنبه سوم اسفند، تعطیل است.

به گفته وی قریب ۵۰۰ مدرسه استان به عنوان شعب أخذ رأی در خدمت ستاد انتخابات استان قرار دارد.

وی، با بیان اینکه از این تعداد ۲۹۳ شعبه ثابت ومابقی سیار هستند، تصریح کرد: علاوه براین قریب ۸۵ درصد معلمین و فرهنگیان استان به عنوان عوامل اجرایی با ستاد انتخابات و هیأت‌های نظارت بر انتخابات استان همکاری می‌کنند.

واقعی، با بیان اینکه با توجه به حضور و مشارکت بالای مردم استان در انتخابات، شمارش آرا تا روز شنبه به اتمام نمی‌رسد، ابراز داشت: از این رو تمامی مدارس استان فردا شنبه تعطیل خواهد بود.

تعطیلی مدارس تعدادی از شهرستان‌های خراسان رضوی

باتوجه به برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره مجلس خبرگان رهبری، از آنجایی که بسیاری از مدارس سطح استان امروز به عنوان شعبه اخذ رأی مورد استفاده قرار گرفته و تعداد قابل توجهی از فرهنگیان نیز در روند برگزاری انتخابات نقش داشتند و ادامه روند شمارش آرا و اتمام انتخابات، مدارس نقاط متعددی از استان خراسان رضوی، شنبه سوم اسفندماه، در هر دو شیفت تحصیلی تعطیل است.

بر همین اساس، رئیس اداره روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی از تعطیلی مدارس نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان به دلیل طولانی شدن روند اتمام انتخابات خبر داد.

روابط عمومی ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌های چناران، تربت جام، تایباد و جغتای از تعطیلی تمامی مدارس این شهر به دلیل طولانی شدن روند شمارش آرا خبر دادند. همچنین مدارس شهرستان جوین نیز در پی این مسئله تعطیل خواهند بود.

فرماندار باخرز، فرماندار فیروزه و رئیس اداره آموزش و پرورش نیشابور، از تعطیلی مدارس این شهرستان‌ها در روز شنبه خبر دادند.

مدارس شهرستان‌های مه‌ولات، قوچان، کلات، جلگه‌رخ، خوشاب و داورزن نیز تعطیل اعلام شدند.

مدارس خراسان شمالی روز شنبه تعطیل است

روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان شمالی با انتشار اطلاعیه‌ای از تعطیلی تمامی مدارس استان در روز شنبه خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: نظر به مشارکت و حضور تعداد کثیری از فرهنگیان محترم استان در شعب اخذ رأی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به عنوان عوامل هیأت‌های اجرایی و نظارت و هم چنین طولانی شدن زمان شمارش آرا در مدارسی که به عنوان شعبه اخذ رأی انتخاب شده‌اند و با هماهنگی با ریاست ستاد انتخابات استان به اطلاع می‌رساند فردا شنبه سوم اسفند ماه ۹۸ کلیه مدارس خراسان شمالی در سطح شهر و روستا تعطیل است.

مدارس کدام شهرهای خوزستان فردا تعطیل است؟

برای تعطیلی روز سوم اسفندماه از سوی استانداری خوزستان، به فرمانداران تفویض اختیار شده است. با توجه به اینکه ممکن است در برخی مدارس، شمارش آرا تا پاسی از شب و بعضاً تا روز شنبه ادامه پیدا کند و همچنین به دلیل اینکه بیش از ۶۰ درصد افرادی که مجریان انتخابات هستند، اکثراً از آموزش و پرورش و درگیر امر انتخابات هستند، در خصوص تعطیلی مدارس تصمیم‌گیری می‌شود.

سید مهران رفیعی فرماندار امیدیه در همین زمینه گفت: با توجه به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مدارس و دانشگاه‌ها این شهرستان در روز شنبه سوم اسفند ۹۸ در نوبت صبح و بعدازظهر تعطیل است.

محسن بیرانوند فرماندار ماهشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه اغلب حوزه‌های انتخابیه در مدارس ایجاد شده است و شمارش آرا ممکن در این مدارس طول بکشد، تصمیم گرفته شد که کلیه مدارس این شهرستان در نوبت صبح تعطیل شود.

سید زین العابدین موسوی فرماندار آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به سبب شرایط موجود ادارات و مدارس درگیر در انتخابات، تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی فردا شنبه سوم اسفند در شهرستان آبادان تعطیل هستند. کارمندان ادارات آبادان نیز با دو ساعت تأخیر سرکار حاضر خواهند شد.

سعید حاجیان فرماندار شادگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مدارس این شهرستان در روز شنبه سوم اسفند ۹۸ در نوبت‌های صبح و بعدازظهر تعطیل هستند.

یوسف زمانی‌اصل، فرماندار بهبهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به منظور آماده‌سازی مدارس برای حضور دانش‌آموزان، کلیه مدارس این شهرستان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر روز شنبه (سوم اسفند) تعطیل اعلام شد.

عبدالمحمد جرجانی رئیس اداره آموزش و پرورش دزفول در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مدارس این شهرستان در کلیه مقاطع تحصیلی در روز شنبه سوم اسفند ۹۸ در نوبت‌های صبح و بعدازظهر تعطیل هستند.

حسین پنبه دانه پور فرماندار شوشتر در گفتگو با خبرنگار مهر از تعطیلی مدارس این شهرستان برای روز شنبه سوم اسفند ماه در دو نوبت صبح و عصر به دلیل برگزاری انتخابات خبر داد.

تمام مدارس زنجان فردا تعطیل است

استاندار زنجان، گفت: تمام مدارس استان زنجان فردا سوم اسفند ماه تعطیل است.

فتح الله حقیقی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در محل استانداری زنجان، گفت: با توجه به اینکه تمام فرهنگیان در روند اجرای انتخابات مشارکت دارند تمام مدارس استان زنجان فردا سوم اسفند ماه تعطیل است.

تمامی مدارس کردستان فردا شنبه سوم اسفند ماه تعطیل شد

با تصمیم اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان تمامی مدارس این استان در نوبت صبح و بعد از ظهر روز شنبه سوم اسفند ماه تعطیل اعلام شد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان گفت: نظر به مشارکت و حضور تعداد کثیری از فرهنگیان محترم استان در شعب اخذ رأی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان عوامل هیأت‌های اجرایی و نظارت و هم چنین طولانی شدن زمان شمارش آرا در مدارسی که به عنوان شعبه اخذ رأی انتخاب شده‌اند، به اطلاع می‌رساند با توجه به تصمیم ستاد انتخابات استان فردا شنبه سوم اسفند ماه ۹۸ کلیه مدارس استان کردستان در سطح شهر و روستا تعطیل است.

مدارس گلستان شنبه تعطیل است

هادی حق شناس استاندار گلستان شامگاه جمعه در ستاد انتخابات گلستان اظهارکرد: همه مدارس گلستان فردا در دو شیفت صبح و عصر تعطیل است.

مدارس شهر کرمان فردا تعطیل است

امید سلاجقه رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اینکه برخی مدارس شعبه اخذ رأی هستند تمامی مدارس نواحی یک و دو کرمان در تمامی مقاطع تحصیلی فردا شنبه سوم اسفند ماه تعطیل است.

وی گفت: مدارس در مابقی شهرستان‌ها، مناطق و بخش‌های استان کرمان با دو ساعت تأخیر آغاز به کار می‌کنند.

مدارس استان سمنان در روز شنبه تعطیل شدند

محمد دستورانی در جمع خبرنگاران به میزبانی ستاد انتخابات استان سمنان از تعطیلی تمام مدارس استان همزمان با فردا شنبه، سوم اسفند ماه ۹۸ خبر داد. وی افزود: این تصمیم به دلیل طولانی شدن فرایند انتخابات گرفته شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: مدارس در تمام مقاطع تحصیلی اعم از پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم تعطیل خواهند بود.

تمامی مدارس سیستان و بلوچستان فردا تعطیل است

داود گلی مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با عنایت به برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مشارکت و همکاری فرهنگیان، مدارس و ادارات آموزش و پرورش در جریان برگزاری این انتخابات، بنا به پیشنهاد مدیر کل آموزش و پرورش و موافقت استاندار تمامی ادارات و مدارس سیستان و بلوچستان در همه مقاطع تحصیلی شیفت صبح و بعد از ظهر فردا شنبه سوم اسفند ماه ۹۸ تعطیل اعلام شده است.

تمام مراکز علمی و مدارس استان گیلان فردا (شنبه) تعطیل است

مجید هاشم پور دبیر ستاد انتخابات گیلان غروب جمعه در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات گیلان با اشاره به بهره گیری از مراکز علمی، دانشگاه‌ها و مدارس در فرآیند اخذ رأی مشارکت داشتند، اظهار کرد: تمامی مراکز آموزشی و دانشگاهی استان گیلان تعطیل است.

وی افزود: همچنین کلیه مدارس در استان گیلان نیز فردا تعطیل خواهند بود.

مدارس نوبت صبح در شهرهای کهگیلویه و بویراحمد تعطیل است

رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد گفت: مدارس در نوبت صبح در همه مقاطع تحصیلی در شهرهای دهدشت، یاسوج، دوگنبدان، باشت، چرام، لنده، بهمئی و سی سخت فردا تعطیل است. احد جمالی عصر جمعه در جمع خبرنگاران افزود: این امر از سوی ستاد انتخابات استان اعلام شده است.

وی بیان داشت: این شهرها حوزه‌های اصلی انتخابات بوده و بیشتر شعب اخذ رأی در این شهرها در مدارس قرار دارند.

تمامی مدارس شهر شیراز فردا تعطیل است

طبق مصوبه شورای تأمین استان فارس، تمامی مدارس شهر شیراز شنبه ۳ اسفند ماه در ۲ نوبت صبح و عصر تعطیل است.

مدارس کرمانشاه فردا تعطیل است

مجید یزدان پناه امروز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امسال هم همچون سایر دوره‌ها تعدادی از فرهنگیان و کارکنان اداره کل آموزش و پرورش در فرآیند برگزاری انتخابات مشارکت دارند.

وی افزود: با توجه به اینکه تعداد کاندیداها در شهرستان کرمانشاه بالا است و احتمال طول کشیدن شمارش آرا تا صبح فردا هم وجود دارد، بنابراین تمامی مدارس شهرستان کرمانشاه فردا شنبه سوم اسفند تعطیل است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح کرد: این تعطیلی شامل تمامی مقاطع پیش دبستانی تا متوسطه دوم است و برای شهرستان‌ها هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

این مسئول گفت: ۷۰ درصد مدارس شهری و روستایی شهرستان کرمانشاه به طور مستقیم درگیر فرآیند انتخابات هستند.

مدارس قم شنبه تعطیل است

محسن حاجی‌میرزایی اعلام کرد: مدارس قم در روز شنبه سوم اسفندماه تعطیل است و متناسب با تشخیص وزارت بهداشت و ضرورت، کار را استمرار می‌دهیم.

وی افزود: اگر لازم باشد محدودیت یا تعطیلی داشته باشیم آن را می‌پذیریم حتی اگر نیاز باشد تجهیزاتی را برای ضدعفونی در مدارس قرار می‌دهیم.

مدارس استان قزوین فردا تعطیل است / مشارکت خوب مردم

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین گفت: تمامی مدارس استان قزوین فردا شنبه سوم اسفندماه تعطیل است.

وی گفت: بخش اعظم شعب در مدارس تشکیل شده و از طرف فرهنگیان و عوامل مرتبط با وزارت آموزش و پرورش درگیر امور نظارت و بازرسی و اجرایی هستند.

وی گفت به دلیل تداوم فرآیند انتخابات و درگیر بودن فرهنگیان در هیئت‌ها، تمامی مدارس استان قزوین فردا شنبه سوم اسفندماه تعطیل است.

همه مدارس نوبت صبح لرستان تعطیل شد

اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان در تازه‌ترین اطلاعیه خود اعلام کرد که بنا به پیشنهاد مدیرکل آموزش و پرورش لرستان و موافقت استاندار، تمام مدارس نوبت صبح لرستان در روز شنبه سوم اسفندماه به دلیل فرایند اجرایی انتخابات تعطیل اعلام شد.

تمامی مدارس مازندران روز شنبه تعطیل است

علیرضا سعدی پور مدیرکل آموزش و پرورش مازندران جمعه شب در گفتگو با خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات اظهار داشت: طبق تصمیم ستاد انتخابات استان تمامی مدارس مقاطع مختلف استان روز شنبه تعطیل شده است.

وی افزود: تمامی مدارس استان در دوره‌های تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم استان در نوبت صبح و عصر فردا تعطیل است.

وی یادآور شد: طبق هماهنگی با استاندار مازندران مقرر شد مدارس تعطیل اعلام شود زیرا بیشتر همکاران فرهنگی در حوزه‌های نظارت و اجرایی انتخابات فعالیت دارند.

مدارس همدان در نوبت صبح و عصر فردا شنبه سوم اسفندماه تعطیل شد

نظر به حضور حماسی مردم در انتخابات و احتمال طولانی شدن فرایند انتخابات، تمامی دوره‌های تحصیلی در نواحی یک و ۲ همدان و در شهرستان‌ها و مناطق و مدارسی که محل صندوق اخذ رأی هستند، در نوبت صبح و بعد از ظهر روز شنبه سوم اسفندماه تعطیل است.

همچنین کارمندان فرهنگی که در برگزاری انتخابات همکاری می‌کنند، مجاز هستند فردا در محل کار خود حضور نیابند.

مدارس هرمزگان فردا تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش هرمزگان، با توجه دخیل بودن بسیاری از فرهنگیان استان هرمزگان در برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه دوم اسفند ماه و همچنین باتوجه به اینکه شعبه‌های اخذ رأی در بسیاری از مدارس مستقر بوده، لذا روز شنبه سوم اسفندماه ۹۸ تمام مدارس استان هرمزگان در نوبت صبح و عصر تعطیل می‌باشند.

تمام مدارس نواحی یک و دو یزد فردا تعطیل است

محسن گلستانی فر مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مدارس نواحی یک و دو یزد در تمامی مقاطع در روز شنبه سوم اسفند ماه ۹۸ تعطیل است.

وی عنوان کرد: نظر به تمدید زمان انتخابات و طولانی شدن زمان شمارش آرا و مشارکت و حضور تعداد کثیری از فرهنگیان استان در شعب اخذ رأی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان عوامل هیأت‌های اجرایی و نظارت و با توجه به اینکه تعداد زیادی از مدارس به عنوان شعبه اخذ رأی انتخاب شده‌اند و وسایل و تجهیزات آنها در اختیار ستاد انتخابات قرار گرفته با تصمیم ستاد اجرایی انتخابات استان همه مدارس نواحی یک و دو یزد در روز شنبه سوم اسفند ماه ۹۸ تعطیل اعلام می‌شود.

گلستانی فر بیان کرد: ضمناً تصمیم گیری در زمینه تعطیلی مدارس شهرستان‌ها و مناطق به عهده فرمانداران و رؤسای آموزش و پرورش است.

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