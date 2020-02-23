مرکزی پویانمایی صبا با هنرستان صدا و سیما همکاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، محمدرحیم لیوانی رییس مرکز پویانمایی صبا در بازدید از بخش ها و کارگاه های مختلف هنرستان صدا و سیما گفت: آشنایی با حوزه های آموزشی به خصوص با موضوع انیمیشن از برنامه ها و سیاست های جاری مرکز صبا است.

رییس مرکز پویانمایی صبا بیان کرد: از سال ۱۳۹۶ رویکرد تازه ای در سازمان مبنی بر گسترش تولیدات پویانمایی آغاز شد و در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد کل سفارشات تولید انیمیشن کشور توسط سازمان صداوسیما صورت می گیرد و به عبارتی رسانه ملی را متولّی تولید و سفارش پویانمایی کشور می شناسند.

در این دیدار که مدیران مرکز صبا هم حضور داشتند، لیوانی تصریح کرد: توجه به سبک زندگی، ادبیات، معارف اسلامی و فرهنگ در تولیدات مرکز صبا یک اصل است. لذا تولیدات پاک این مرکز توانسته است توجه برخی از شبکه های خارجی را هم جلب کند.

وی توضیح داد: مرکز صبا توانایی تولیدات کامل فرآیند ساخت انیمیشن را دارد. این ویژگی در بین کشورهای منطقه تنها به ایران اختصاص دارد. امروزه صبا به سمت تولیدات بالای ۱۰۰ قسمتی رفته است و حضور در بخش های بین المللی و تجاری سازی آثار از چشم اندازهای مرکز پویانمایی صبا است.

رییس مرکز پویانمایی صبا با آرزوی ارتقای کمی و کیفی تولیدات هنرجویان نوجوان، گفت: متوسط سن تولیدکنندگان انیمیشن در کشور ۲۷ سال است لذا این نوجوانان فرصت مناسبی را برای رشد و فراگیری علم و تکنیک پویانمایی دارند. بنابراین مرکز صبا آمادگی دارد تا در بخش مشاوره و داوری آثار، بازدید هنرجویان از پشت صحنه تولید انیمیشن، کارآموزی، معرفی استاد و پشتیبانی از آثار شاخص هنرجویان جوان با هنرستان صداوسیما تعامل داشته باشد.

همچنین دراین دیدار حجت الاسلام محمد خانی، مدیر هنرستان صداوسیما گفت: هنرستان صدا و سیما درسال ۱۳۸۲ راه اندازی و به عنوان اولین هنرستان در رشته انیمیشن در سطح کشور شناخته شده است. هر ساله تعدادی هنرجو در رشته انیمیشن فارغ التحصیل می شوند که تعدادی جذب بازار کار و تعدادی هم با ورود به مراکز آموزش عالی به خصوص دانشگاه صداوسیما، انیمیشن را به صورت تخصصی دنبال می کنند.

وی ادامه داد: هنرجویان انیمیشن در این هنرستان علاوه بر دروس عمومی با دروس تخصصی همچون متحرک سازی، طراحی، کامپیوتر، عکاسی، گرافیک، فیلمنامه نویسی، عروسک سازی، ساخت دکور، تدوین آشنا می شوند.

مدیر هنرستان صداوسیما گفت: تولید آثار انیمیشن هنرجویان در سطحی است که بارها توانسته اند جوایز و دیپلم افتخار تعدادی از جشنواره های استانی و ملی را کسب کنند و افتخارآفرین باشند.

خانی در پایان، تعامل و همکاری هنرستان با مرکز صبا را مغتنم برشمرد و عاملی برای ارتقای سطح تولیدات انیمیشنی هنرجوان هنرستان صداو سیما دانست.