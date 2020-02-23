گزارش شهردار به شورا در خصوص اقدامات پیشگیرانه از کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی در جلسه علنی روز یکشنبه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اقدامات شهرداری برای پیشگیری از ویروس کرونا گفت: ما از روز چهارشنبه که اولین علائم حضور این ویروس در شهر تهران را دریافت کردیم، اقدامات لازم در خصوص فضاهای عمومی از جمله مترو، اتوبوس و اسکان کارگری و سامانههایی که مردم بیشتر در آن حضور دارند را آغاز کردیم.
وی ادامه داد: آموزش کارگران شهرداری و مراقبت از مکانهای اسکان کارگری از دیگر اقداماتی بود که در این رابطه انجام شد.
شهردار تهران با اشاره به اینکه تمامی این اقدامات با هماهنگی وزارت بهداشت انجام شده است، افزود: اقدامات شهرداری بر اساس پروتکلهای وزارت بهداشت بوده و شهرداری اقدامی جلوتر از چارچوبها انجام نداده است.
حناچی در ادامه با اشاره به نامهای که به وزیر بهداشت در خصوص استفاده از فضاهای ورزشی، ایستگاههای مترو و.... نوشته است، گفت: از وزیر بهداشت درخواست کردم که کتباً چارچوبهای لازم را به شهرداری ابلاغ کند تا شهرداری بر اساس پروتکلهای ابلاغی، موارد لازم را برای پیشگیری از این بیماری انجام دهد.
شهردار تهران با اشاره به اینکه چارچوبهایی برای دفن بیماران ویروسی از قدیم وجود داشته است، گفت: در حال حاضر نیز این قوانین رعایت میشود. همچنین اقدامات لازم برای دفن زبالههای عفونی انجام شده و سایت جدید «پسماند» برای این موضوع راهاندازی میشود. ضدعفونی کردن ایستگاههای مترو و اتوبوس و ایجاد اتاق ایزوله در سامانسراها از جمله سامانسرای خاوران و لویزان، از دیگر اقداماتی است که شهرداری انجام داده است.
وی اختصاص بودجه اختصاصی برای کرونا، گندزدایی از سطح شهر تهران، تلاش برای کاهش استفاده از بلیتهای تکسفره، استفاده از دستکش، پیشبینی تمهیدات ویژه برای بازارهای میوه و ترهبار و آموزش شهروندان از طریق بیلبوردها را از دیگر اقدامات شهرداری در این رابطه عنوان کرد.
حناچی به تماس تلفنی که با شهردار منطقه ۱۳ نیز داشت، اشاره کرد و گفت: صدای این شهردار روز گذشته بهتر از روز پنجشنبه بود.
شهردار تهران تأکید کرد: اگر وضعیت حادتر شود، در ادارات زیرمجموعه شهری که حضور پرسنل پرتراکمتر است، دورکاری و کاهش حضور کارمندان پیشبینی خواهد شد.
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