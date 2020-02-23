۹ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان سمنان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان منصور کیایی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل راهداری استان سمنان ضمن بیان اینکه در بهمن‌ماه سال جاری ۹ میلیون و ۵۵۳ هزار تردد در محورهای مواصلاتی استان سمنان ثبت‌شده است، اظهار داشت: دو میلیون و ۷۷۰ هزار ترددها شامل وسایل نقلیه سنگین بود.

وی با اشاره به اینکه وسایل نقلیه سنگین ۲۹ درصد از ترددهای ماه گذشته را به خود اختصاص داد، تصریح کرد: طی این مدت بیشترین سهم تردد مربوط به محور شریف‌آباد- ایوانکی است.

۵۶ دستگاه تردد شمار در استان سمنان فعال است

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان بابیان اینکه ۲۲ دوربین نظارت تصویری در مسیرهای مواصلاتی استان ساماندهی شده است، افزود: ۵۶ دستگاه تردد شمار برخط و ۵۹ سامانه ثبت تخلف در محورهای مواصلاتی استان تحت نظارت این اداره کل فعال است.

منصور کیایی خاطرنشان کرد: سیستم‌های آی تی اس موجود در محورهای مواصلاتی استان سمنان تمامی اطلاعات مربوط به تردد، سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و عدم رعایت فاصله طولی وسایل نقلیه عبوری در محورهای مواصلاتی استان را به ثبت می‌رسانند.