به گزارش خبرنگار مهر، 6 گل خورده پرسپولیس در سه بازی گذشته خود در رقابت های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا سبب شد تا یحیی گل محمدی علاوه بر تغییر در خط دفاعی خود تصمیم به نیمکت نشینی علیرضا بیرانوند برای بازی با سپاهان اصفهان بگیرد؛ هرچند که اتفاقات عجیبی که منجر به عدم برگزاری بازی پرسپولیس و سپاهان شد مانع از محک جدی ساختار جدید خط دفاعی و دروازه بان کروات سرخ ها شد.

با این حال یحیی گل محمدی همچنان قصد استفاده از بوژیدار رادوشوویچ را برای حضور در ترکیب اصلی تیمش دارد تا دروازه بان کروات تیمش را مقابل شهرخودرو بازی دهد.

بعید نیست درخشش احتمالی رادو در دیدار با شهر خودرو باعث ادامه حضور او در ترکیب این تیم برای بازی با التعاون عربستان در هفته سوم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا نیز شود. هرچند که برگزاری این بازی آسیایی هم در ابهام قرار دارد.

بنابراین بیرانوند که قرارداد رسمی خود را با باشگاه آنتورپ بلژیک برای ترانسفر به این تیم در پایان فصل جاری لیگ برتر عقد کرده است باید منتظر فرصت دوباره از سوی کادرفنی سرخ ها برای حضور در ترکیب اصلی تیمش باشد.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۸:۳۰ پنجشنبه هفته جاری در هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر با شهر خودرو مشهد بدون حضور تماشاگران خود در ورزشگاه آزادی بازی می کند.