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۶ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۳۵

به ریاست لاریجانی آغاز شد؛

جلسه غیرعلنی مجلس در مورد تفریغ بودجه

جلسه غیرعلنی مجلس در مورد تفریغ بودجه

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی از جلسه غیرعلنی مجلس در مورد گزارش دیوان محاسبات پیرامون تفریغ بودجه ۹۷ خبر داد.

علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی گفت: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حال ارائه توضیحاتی در مورد گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ و لایحه بودجه سال ۹۹ است.

کد مطلب 4862402

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