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۶ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۳۱

اقدام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در خصوص رابطه با قطر

اقدام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در خصوص رابطه با قطر

کشورهایی عربی حوزه خلیج فارس که از چند سال قبل روابط خود را با قطر قطع کرده اند در اقدامی جدید، ارائه خدمات پستی را به این کشور از سر می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، مصر، عربستان سعودی و بحرین که از چند سال قبل روابط خود را با قطر قطع کرده اند در اقدامی جدید، ارائه خدمات پستی را به این کشور از سر می گیرند.

بر اساس این گزارش، ۳ کشور مذکور، موافقت کرده‌اند خدمات پستی به قطر را سه سال پس از توقف آن بر سر درگیری های سیاسی از سر بگیرند.

در همین خصوص، اتحادیه جهانی پست در بیانیه‌ای اعلام کرد: تصمیم از سرگیری مبادلات بین‌المللی پستی میان این کشورها رویداد مبارکی است.

لازم به ذکر است که این سه کشور به همراه امارات متحده عربی از ژوئن ۲۰۱۷ روابط خود را با قطر در تمام زمینه ها قطع کردند.

کد مطلب 4862404
فاطمه صالحی

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