۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۲۸

تعطیلی مراکز فروش خودرو و پرنده برای حفظ سلامت شهروندان

چهار مرکز خرید و فروش خودرو و دو مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی تهران برای حفظ سلامت شهروندان و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محمدی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با بیان این مطلب گفت: چهار مرکز خرید و فروش همگانی خودرو که (مراکز شهید دوران، آیت الله سعیدی، چیتگر، خاوران) که روزهای جمعه از سراسر کشور برای خرید و فروش خودرو فعال بودند و همینطور در زمینه معاینه فنی، بدنه، اصالت خودرو به شهروندان خدمت رسانی می‌کردند از ۶ اسفند تا اطلاع ثانوی تعطیل شدند.

مشاور شهردار تهران در ادامه افزود: همچنین دو مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی شرق و غرب که روزانه به خرید و فروش پرندگان زینتی مشغول بودند نیز در این راستا تعطیل شدند.

محمدی در خاتمه گفت: شهرداری تهران تمام تلاش خود را برای مهار شیوع ویروس کرونا به کار گرفته و امید است شهروندان تهرانی در این راستا و برای حفظ سلامت خود همراه باشند.
 

سمیرا خباز

    • سیامک راسخ IR ۲۳:۱۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
      سلام بازارپرندگان خاوران حدود 100 نفر ازکسبه متاسفانه بدلیل تعطیلی برای جلوگیری ازویروس کرونا درامدشان قطع شده .این کسبه واقعا تمام امیدشان برای کسب درامدحلال قطع شده لطفا پیگیری نمایید.

