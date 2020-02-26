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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۵۱

سخنگوی گمرک:

بذر و گیاهان همراه مسافران خروجی کنترل می‌شود

بذر و گیاهان همراه مسافران خروجی کنترل می‌شود

سخنگوی گمرک گفت: خروج بذر و نباتات (گیاهان) در بار مسافران پس از بررسی و اجازه ماموران قرنطینه نباتی وزارت جهاد کشاورزی در خروجی های کشور امکان پذیر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، سید روح اله لطیفی اظهار داشت: با توجه به بند (ب) ماده ۱۴ قانون حفظ نباتات کشور، بسته و توشه مسافرین باید بوسیله مامورین گمرک بازرسی و درصورتی که بذور و نباتات مشاهده شود برای معاینه و بازدید مامور قرنطینه در نقاطی که وزارت جهاد کشاورزی قرنطینه دارد ارائه شود تا طبق مقررات رفتار شود.

سخنگوی گمرک تاکیدکرد: با توجه به ماده ۱۱ قانون حفظ نباتات، خروج اینگونه کالاها از گمرکات منوط به اجازه مامور قرنطینه نباتی است.

وی با اشاره به بخشنامه ۲۸ بهمن ماه این سازمان به گمرکات از کسانی که قصد مسافرت به خارج از کشور دارند، گفت: با آگاهی از قوانین کشور و موضوع اعلامی همکاری لازم را با پرسنل گمرک و کارشناسان قرنطینه نباتی وزارت جهاد کشاورزی در مرزهای خروجی کشور، داشته باشند.

کد مطلب 4863550
سمیه رسولی

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