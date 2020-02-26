به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رینگ داخلی این بورس، امروز (چهارشنبه، هفتم اسفندماه) شاهد عرضه کالای پنتان پلاس پتروشیمی پارس است و ریفورمیت و هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی‌سینا، گاز مایع پالایش گاز سرخون و قشم (شرکت ملی گاز ایران)، گاز مایع پالایش گاز فجر جم، نفتای ترش، نفتای سبک و نفتای میانی، برش سنگین (محموله دریایی) شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس، بنزین اکتان ۸۷، بنزین اکتان ۹۱، بنزین اکتان ۹۱ (محموله دریایی)، سوخت هوایی و نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و نفتای سنگین پالایش نفت آبادان در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.

روز سه‌شنبه (ششم اسفندماه) کالاهای اکستراکت نفت سپاهان، آیزوریسایکل و حلال ۴۰۲ پالایش نفت اصفهان، آیزوریسایکل و نفتای سبک پالایش نفت بندرعباس، برش سنگین، سوخت کوره سبک و نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز، حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز، حلال ۴۰۴ پالایش نفت شیراز، سی‌او پالایش نفت آبادان، متانول پتروشیمی زاگرس، متانول پتروشیمی شیراز، متانول پتروشیمی فن‌آوران، متانول شرکت متانول کاوه و میعانات گازی پالایش گاز خانگیران در رینگ داخلی و برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس و بنزین اکتان ۸۷ و بنزین اکتان ۸۷ (محموله دریایی) شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.

در این روز حدود ۱۸۶.۹۶۲ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۱۲.۳۵۲ میلیارد و ۴۵۲ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.