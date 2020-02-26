۲۰ آزمایشگاه تشخیص کرونا در کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال نائلی، در مراسم حضور سفیر چین در محل هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، گفت: همانطور که سایر کشورها میدانند ایران توانمندیهای زیادی دارد و در خصوص کووید ۱۹ نیز ما تیم تشخیص کاملاً توسعه یافتهای را تشکیل دادهایم.
وی با اشاره به اینکه تعدادی آزمایشگاه تشخیص کرونا در کشور راهاندازی شده است، افزود: بیش از ۲۰ آزمایشگاه نیز برای تشخیص بیماری کرونا در حال راهاندازی است و همانطور که میدانید این بیماری ابتدا در استان قم و سپس در برخی از استانهای دیگر مشاهده شد.
نائلی خاطرنشان کرد: خوشبختانه بنابر بررسیهای انجام شده تاکنون مرزهای جنوبی، غربی و شرقی کشور هیچ گونه موارد ابتلاء به کووید ۱۹ گزارش نشده و بیماری کاملاً کنترل شده است.
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