به گزارش خبرنگار مهر، آنتونی استوکس پس از حضور ۶۵ دقیقه‌ای با پیراهن پرسپولیس در نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا تصمیم به ترک تمرینات این تیم گرفت تا سرخ‌ها بدون حضور او به نبرد با حریفان خود بروند.

مهاجم ایرلندی سرخپوشان پس از تساوی این تیم با شارجه امارات در هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا تقاضای مرخصی کرد که یحیی گل محمدی نیز با این درخواست او موافقت کرد.

با این حال استوکس پس از گذشت ۱۰ روز غیبت به تهران بازنگشته تا بازیکن پرحاشیه سابق تراکتور، تصمیمی به ایجاد تغییر در تفکرات حرفه‌ای خود نداشته باشد.

مهاجم ایرلندی پرسپولیس که برای عقد قرارداد با این تیم مبلغ ۷۰ هزار دلار به عنوان پیش قسط قرارداد پنج ماهه دریافت کرده بود در حالی به خوشگذرانی خود در دبی امارات ادامه می‌دهد که مورد شکایت باشگاه پرسپولیس قرار نگرفته است.

باشگاه پرسپولیس که بارها در بیانیه‌های خود اعلام کرده است حقوق این باشگاه در قبال قرارداد با استوکس رعایت شده هنوز خبری مبنی بر شکایت از این بازیکن بی انضباط در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و فیفا به بیرون نداده است.