کلیه رقابت های لیگ برتر، دسته اول، دوم و سوم لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، پیرو اطلاعیه‌های قبلی به اطلاع باشگاه‌های حاضر در رقابت‌های لیگ برتر، لیگ دسته اول، لیگ دسته دوم و لیگ دسته سوم می‌رساند، به در خواست فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا در ورزش، مستقر در فدراسیون پزشکی ورزشی، به جهت حفظ سلامت بازیکنان، مربیان، و عوامل برگزاری مسابقات باشگاهی و نمایندگان رسانه‌های گروهی، مسابقات هفته بیست و دوم لیگ برتر، هفته جاری لیگ دسته اول و رقابت‌های لیگ‌های دسته دوم (از روز سه شنبه) و سوم (از روز سه شنبه) برگزار نمی‌گردد و این رقابت‌ها به تعویق می‌افتد.

بدیهی است تصمیم گیری در مورد هفته‌های آتی مسابقات مذکور بر اساس شرایط میزان شیوع ویروس کرونا در زمان مقرر و طبق مصوبات ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا صورت خواهد گرفت.